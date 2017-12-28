El pase Navigo Day llega a partir del 1 de enero de 2018

En la zona definida por el viajero, el pase es válido hasta medianoche y hasta el final del servicio Noctilien, para todos los medios de transporte (metro, tren-rer, tranvía, tranvía exprés, autobús incluido Filéo), excepto para ciertos servicios aeroportuarios (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport ex-Cars Air France, lanzaderas VEA Disney) y autobuses turísticos (OpenTour, Cars Rouges). Este billete de día puede cargarse y recargarse muy fácilmente en una terminal mediante una tarjeta Navigo o una tarjeta Navigo Découverte, además de otro pase válido durante el mismo periodo.