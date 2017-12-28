El pase Navigo Day llega a partir del 1 de enero de 2018

Durante un día, todo residente de Île-de-France podrá moverse libre y sencillamente por Île-de-France, en las zonas deseadas (incluyendo de barrio en barrio), gracias al pase Navigo Day. Aplicable a partir del 1 de enero de 2018, los precios de este nuevo paquete serán de 7,50 € para 2 zonas y 10 € para 3 zonas.

Puertas de validación en el transporte público en Île-de-France
Un nuevo pase Navigo Day para poder viajar a cualquier parte de Île-de-France durante un día

En la zona definida por el viajero, el pase es válido hasta medianoche y hasta el final del servicio Noctilien, para todos los medios de transporte (metro, tren-rer, tranvía, tranvía exprés, autobús incluido Filéo), excepto para ciertos servicios aeroportuarios (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport ex-Cars Air France, lanzaderas VEA Disney) y autobuses turísticos (OpenTour, Cars Rouges). Este billete de día puede cargarse y recargarse muy fácilmente en una terminal mediante una tarjeta Navigo o una tarjeta Navigo Découverte, además de otro pase válido durante el mismo periodo.

Estación de carga para pases Navigo
La posibilidad de recargar tu tarjeta Navigo durante el día en una terminal con total libertad

Ten en cuenta que esta entrada de un día, que por supuesto está a la venta el mismo día, puede reservarse con seis días de antelación.