El pase Navigo Day disponible desde el 1 de enero de 2018
Durante un día, todo residente de Île-de-France podrá moverse libre y sencillamente por Île-de-France, en las zonas deseadas (incluyendo de barrio en barrio), gracias al pase Navigo Day. Aplicable desde el 1 de enero de 2018, los precios de este nuevo paquete serán de 7,50 € para 2 zonas y 10 € para 3 zonas.
En la zona definida por el viajero, el pase es válido hasta medianoche y hasta el final del servicio Noctilien, para todos los medios de transporte (metro, tren-rer, tranvía, tranvía exprés, autobús incluido Filéo), excepto para ciertos servicios aeroportuarios (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport ex-Cars Air France, lanzaderas VEA Disney) y autobuses turísticos (OpenTour, Cars Rouges). Este billete de día puede cargarse y recargarse muy fácilmente en una terminal mediante una tarjeta Navigo o una tarjeta Navigo Découverte, además de otro pase válido durante el mismo periodo.
Ten en cuenta que esta entrada de un día, que por supuesto está a la venta el mismo día, puede reservarse con seis días de antelación.