Residentes de Île-de-France, pensad en montar en bici con Véligo
Île-de-France Mobilités trabaja para mejorar la intermodalidad del transporte
Según un estudio realizado por Île-de-France Mobilités e Inserm, el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia, publicado en septiembre de 2016, el 2% de la población de Île-de-France utiliza su bicicleta a diario, frente al 29% para el transporte público. Sin embargo, el ciclismo es la fuente de la actividad física más importante en el contexto de los desplazamientos diarios, con una media de 48 minutos por usuario. Esto es mucho más que los 30 minutos recomendados por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como parte de un estilo de vida saludable.
Espacios de véligo para aparcar tu bici de forma segura
Al proporcionarte plazas Véligo cerca de estaciones y estaciones de tren, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) te permite acceder fácilmente a espacios seguros. Accesibles los 7 días de la semana, ofrecen a los poseedores de un pase Navigo la posibilidad de aparcar sus bicicletas en un refugio iluminado y de fácil acceso bajo protección por vídeo.
20.000 espacios Véligo para 2021
Ahora hay más de sesenta plazas Véligo disponibles en la región de Île-de-France. Recientemente se han abierto varios espacios en:
• Ozoir-la-Ferrière y Tournan-en-Brie, en Seine-et-Marne
• Boissy-Saint-Léger en el Val-de-Marne
• Argenteuil en el departamento de Val-d'Oise
• la estación de tren de Montparnasse en París
• y en la estación Massy-Palaiseau en Essonne
El objetivo de esta política de despliegue es crear 20.000 plazas, en tacaseras seguras y refugios de acceso libre en Véligo, para 2021.
Ubicación de Veligo: un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas a largo plazo
Île-de-France Mobilités ha lanzado un nuevo servicio de alquiler a largo plazo para bicicletas asistidas eléctricamente (EAB) con el fin de promover el uso de bicicletas, especialmente para los desplazamientos diarios. Este servicio cuenta con 10.000 bicicletas asistidas eléctricamente, con un sistema de alquiler durante un periodo de 6 a 9 meses. La oferta incluye la provisión, mantenimiento y reparación de la moto.
Para + más información, visita la web de Veligo Location.