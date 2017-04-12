Residentes de Île-de-France, pensad en montar en bici con Véligo

20.000 espacios Véligo para 2021

Ahora hay más de sesenta plazas Véligo disponibles en la región de Île-de-France. Recientemente se han abierto varios espacios en:

• Ozoir-la-Ferrière y Tournan-en-Brie, en Seine-et-Marne

• Boissy-Saint-Léger en el Val-de-Marne

• Argenteuil en el departamento de Val-d'Oise

• la estación de tren de Montparnasse en París

• y en la estación Massy-Palaiseau en Essonne

El objetivo de esta política de despliegue es crear 20.000 plazas, en tacaseras seguras y refugios de acceso libre en Véligo, para 2021.