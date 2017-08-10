Futuro Tranvía 9: las obras dan un paso decisivo este verano
La retirada de la vía férrea actual (vía, catenarias, terraplenes, etc.) y luego su reinstalación en el nuevo puente así creado, requiere unainterrupción total del tráficoel fin de semana del 12 de agosto, durante 72 horas.
Este trabajo trata sobre el acceso del futuro tranvía 9 a su lugar de mantenimiento y almacenamiento, en el sitio Vœux en Orly. La fase final de deslizamiento (prevista para el 15 de agosto) consistirá en deslizar lentamente las dos estructuras hasta su ubicación final bajo las vías de la línea C, para formar una sola estructura.
El tráfico ferroviario se interrumpirá desde el 12 de agosto a las 0:05 a.m. hasta el 15 de agosto a las 5:00 a.m., entre Paris-Austerlitz y Massy-Palaiseau. Se establecerán servicios de reemplazo de autobuses para ofrecer el mismo servicio.
Para seguir el progreso de la obra SMR (Timelapse SNCF) en directo: https://www.devisubox.com/dv/dv.php5?pgl=Project/interface&sRef=2D2D8L7L0
6 municipios que pronto serán servidos por el Tranvía 9
Mapa de la futura línea del tranvía 9: desde París - Orly hasta Fer à cheval. Paradas de autobús y conexiones
El futuro tranvía 9, que conectará París-Porte de Choisy con el centro de Orly en menos de 30 minutos para 2020, dará servicio a los municipios de París, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais y Orly.
Muy esperado por los usuarios, reemplazará al autobús 183 hasta la Place du Fer à Cheval en Orly y transportará alrededor de 70.000 pasajeros al día. Esta nueva línea es una respuesta especialmente adaptada a las crecientes necesidades de los habitantes, habitantes y actores económicos de la región. La población de los municipios que atraviesa la Tranvía 9 aumentará un 15% entre 2007 y 2020.
Proyecto del tranvía 9: financiación
Los trabajos que permiten que el futuro tranvía llegue a su zona de mantenimiento y almacenamiento están financiados por el proyecto Tranvía 9 con un importe de 13,34 millones de euros (de un coste total de 404 millones de euros para la infraestructura). Están siendo llevados a cabo por SNCF Réseau, la autoridad contratante para los estudios y trabajos sobre esta estructura.
Todo el trabajo del proyecto del Tranvía 9 está financiado por la región de Île-de-France (52,5%), el Estado (22,5%), el Consejo Departamental de Val-de-Marne (21%), la Ciudad de París (3%) y el Establecimiento Territorial Público de Grand Orly Seine Bièvre (1%). Île-de-France Mobilités financiará el 100% del material rodante (74,75 millones de euros) y los costes anuales de operación de esta nueva línea.
Coste y financiación del futuro Tranvía 9. Infraestructuras, construcción de ferrocarriles, desarrollo urbano (aceras, carreteras, etc.) y estructuras de ingeniería. Material rodante, tranvías. La operación, mantenimiento de vehículos y estaciones, recursos humanos, videovigilancia, etc. Estado 22,5%, región de Île-de-France 52,5%, Departamento de Val-de-Marne 21%, Île-de-France mobilités 100%, Île-de-France mobilités 100% en funcionamiento.