Futuro Tranvía 9: las obras dan un paso decisivo este verano

Este trabajo trata sobre el acceso del futuro tranvía 9 a su lugar de mantenimiento y almacenamiento, en el sitio Vœux en Orly. La fase final de deslizamiento (prevista para el 15 de agosto) consistirá en deslizar lentamente las dos estructuras hasta su ubicación final bajo las vías de la línea C, para formar una sola estructura.

El tráfico ferroviario se interrumpirá desde el 12 de agosto a las 0:05 a.m. hasta el 15 de agosto a las 5:00 a.m., entre Paris-Austerlitz y Massy-Palaiseau. Se establecerán servicios de reemplazo de autobuses para ofrecer el mismo servicio.

Para seguir el progreso de la obra SMR (Timelapse SNCF) en directo: https://www.devisubox.com/dv/dv.php5?pgl=Project/interface&sRef=2D2D8L7L0