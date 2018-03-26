La estación Saint-Leu-la-Forêt (línea H) es accesible para todos

Las nuevas instalaciones que hacen que la estación sea ahora accesible para todos:

En los muelles:

Elevación de los dos muelles;

Ensanchamiento de las dos entradas al edificio de pasajeros;

de las dos entradas al edificio de pasajeros; Instalación de nuevos refugios en los muelles ;

; Creación de una pasarela peatonal con dos ascensores que sirven a los dos andenes;

con dos ascensores que sirven a los dos andenes; Cambiar el revestimiento del paso subterráneo ;

; Mejora de la señalización e instalación de balizas acústicas.

En el edificio de pasajeros:

Renovación completa del vestíbulo: revestimientos de suelo, revestimientos de paredes, cambio de iluminación;

del vestíbulo: revestimientos de suelo, revestimientos de paredes, cambio de iluminación; Instalación de puertas auto-abribles y un mostrador de ventas adaptado para personas con movilidad reducida;

y un para personas con movilidad reducida; Reorganización de los muebles para mayor flexibilidad;

Instalación de aseos accesibles para personas con movilidad reducida;

para personas con movilidad reducida; Poner la señalización al estándar, instalar balizas acústicas;

al estándar, instalar balizas acústicas; Creación de 4 plazas de aparcamiento dedicadas a personas con movilidad reducida lo más cerca posible de la estación.

Estos desarrollos, que ascienden a 7.000.000 €, están financiados por Île-de-France Mobilités (50%), la región de Île-de-France (25%) y SNCF (25%).

El proyecto forma parte del plan global de modernización para 2025 proporcionado por Île-de-France Mobilités, SNCF y la región de Île-de-France para estaciones multimodales en la región de Île-de-France que sean más cómodas, accesibles, seguras y conectadas.