La estación Saint-Leu-la-Forêt (línea H) es accesible para todos

Zona de accesibilidad frente a la estación de tren de Saint-Leu-la-Forêt
La estación Saint-Leu-la-Forêt (línea H) es ahora accesible para todos

Las nuevas instalaciones que hacen que la estación sea ahora accesible para todos:
En los muelles:

  • Elevación de los dos muelles;
  • Ensanchamiento de las dos entradas al edificio de pasajeros;
  • Instalación de nuevos refugios en los muelles;
  • Creación de una pasarela peatonal con dos ascensores que sirven a los dos andenes;
  • Cambiar el revestimiento del paso subterráneo;
  • Mejora de la señalización e instalación de balizas acústicas.

En el edificio de pasajeros:

  • Renovación completa del vestíbulo: revestimientos de suelo, revestimientos de paredes, cambio de iluminación;
  • Instalación de puertas auto-abribles y un mostrador de ventas adaptado para personas con movilidad reducida;
  • Reorganización de los muebles para mayor flexibilidad;
  • Instalación de aseos accesibles para personas con movilidad reducida;
  • Poner la señalización al estándar, instalar balizas acústicas;
  • Creación de 4 plazas de aparcamiento dedicadas a personas con movilidad reducida lo más cerca posible de la estación.

Estos desarrollos, que ascienden a 7.000.000 €, están financiados por Île-de-France Mobilités (50%), la región de Île-de-France (25%) y SNCF (25%).
El proyecto forma parte del plan global de modernización para 2025 proporcionado por Île-de-France Mobilités, SNCF y la región de Île-de-France para estaciones multimodales en la región de Île-de-France que sean más cómodas, accesibles, seguras y conectadas.