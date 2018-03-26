La estación Saint-Leu-la-Forêt (línea H) es accesible para todos
Las nuevas instalaciones que hacen que la estación sea ahora accesible para todos:
En los muelles:
- Elevación de los dos muelles;
- Ensanchamiento de las dos entradas al edificio de pasajeros;
- Instalación de nuevos refugios en los muelles;
- Creación de una pasarela peatonal con dos ascensores que sirven a los dos andenes;
- Cambiar el revestimiento del paso subterráneo;
- Mejora de la señalización e instalación de balizas acústicas.
En el edificio de pasajeros:
- Renovación completa del vestíbulo: revestimientos de suelo, revestimientos de paredes, cambio de iluminación;
- Instalación de puertas auto-abribles y un mostrador de ventas adaptado para personas con movilidad reducida;
- Reorganización de los muebles para mayor flexibilidad;
- Instalación de aseos accesibles para personas con movilidad reducida;
- Poner la señalización al estándar, instalar balizas acústicas;
- Creación de 4 plazas de aparcamiento dedicadas a personas con movilidad reducida lo más cerca posible de la estación.
Estos desarrollos, que ascienden a 7.000.000 €, están financiados por Île-de-France Mobilités (50%), la región de Île-de-France (25%) y SNCF (25%).
El proyecto forma parte del plan global de modernización para 2025 proporcionado por Île-de-France Mobilités, SNCF y la región de Île-de-France para estaciones multimodales en la región de Île-de-France que sean más cómodas, accesibles, seguras y conectadas.