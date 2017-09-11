Estación Saint-Denis: la consulta sobre su desarrollo comienza el 11 de septiembre de 2017
Estación de Saint-Denis: el proyecto de desarrollo
La estación Saint-Denis–L'Île-Saint-Denis verá un aumento de casi un 70% en la afluencia de pasajeros para 2030. Los trabajos previstos para mediados de 2018 permitirán desarrollar todo el recinto para mejorar la intermodalidad, la accesibilidad, la calidad de los servicios y evitar una futura saturación de la estación.
Quinta estación de la región de París, pasan 900 trenes diarios por ella. Hoy en día, 90.000 pasajeros al día. En 2030, 150.000 pasajeros al día, +10% empleos, +70% habitantes en un radio de 500 m. Transporte de conexión en la estación: Tren: D, H; Tranvía 1.8; Autobús 170, 254, 274.
Infórmate sobre las obras en la estación de tren de Saint-Denis y participa en la reflexión
Se planifica un periodo de consulta para que el público pueda estar informado y expresarse. Se recopilarán las opiniones y propuestas de todas las partes interesadas para enriquecer el proyecto y para integrar mejor las necesidades y expectativas.
- Jueves 14 de septiembre: reunión local de 16:00 a 19:00 en los dos patios delanteros de la emisora
- Jueves 21 de septiembre: recorrido taller-taller de 18:30 a 20:30, con una primera visita a la estación y una segunda vez de trabajo en taller en la guardería Brise Échalas.*
- Martes 26 de septiembre:
- reunión local de 16:00 a 18:00 en los dos patios de la emisora
– reunión pública a las 18:30 en el patio este de la emisora
- Gracias, 4 de octubre: reunión pública a las 19:00 en el Marie
*Se requiere inscripción en la web de www.amenagement-gare-saint-denis.fr