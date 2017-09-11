Estación Saint-Denis: la consulta sobre su desarrollo comienza el 11 de septiembre de 2017

Estación de Saint-Denis: el proyecto de desarrollo

La estación Saint-Denis–L'Île-Saint-Denis verá un aumento de casi un 70% en la afluencia de pasajeros para 2030.  Los trabajos previstos para mediados de 2018 permitirán desarrollar todo el recinto para mejorar la intermodalidad, la accesibilidad, la calidad de los servicios y evitar una futura saturación de la estación.

Infografía: Figuras clave sobre el proyecto de desarrollo de la estación Saint-Denis
Quinta estación de la región de París, pasan 900 trenes diarios por ella. Hoy en día, 90.000 pasajeros al día. En 2030, 150.000 pasajeros al día, +10% empleos, +70% habitantes en un radio de 500 m. Transporte de conexión en la estación: Tren: D, H; Tranvía 1.8; Autobús 170, 254, 274.

Infórmate sobre las obras en la estación de tren de Saint-Denis y participa en la reflexión

Se planifica un periodo de consulta para que el público pueda estar informado y expresarse. Se recopilarán las opiniones y propuestas de todas las partes interesadas para enriquecer el proyecto y para integrar mejor las necesidades y expectativas.

  • Jueves 14 de septiembre: reunión local de 16:00 a 19:00 en los dos patios delanteros de la emisora
  • Jueves 21 de septiembre: recorrido taller-taller de 18:30 a 20:30, con una primera visita a la estación y una segunda vez de trabajo en taller en la guardería Brise Échalas.*
  • Martes 26 de septiembre:
    - reunión local de 16:00 a 18:00 en los dos patios de la emisora
    reunión pública a las 18:30 en el patio este de la emisora
  • Gracias, 4 de octubre: reunión pública a las 19:00 en el Marie

*Se requiere inscripción en la web de www.amenagement-gare-saint-denis.fr