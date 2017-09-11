Estación Saint-Denis: la consulta sobre su desarrollo comienza el 11 de septiembre de 2017

Infórmate sobre las obras en la estación de tren de Saint-Denis y participa en la reflexión

Se planifica un periodo de consulta para que el público pueda estar informado y expresarse. Se recopilarán las opiniones y propuestas de todas las partes interesadas para enriquecer el proyecto y para integrar mejor las necesidades y expectativas.

Jueves 14 de septiembre: reunión local de 16:00 a 19:00 en los dos patios delanteros de la emisora

Jueves 21 de septiembre: recorrido taller-taller de 18:30 a 20:30, con una primera visita a la estación y una segunda vez de trabajo en taller en la guardería Brise Échalas.*

– reunión pública a las 18:30 en el patio este de la emisora

Gracias, 4 de octubre: reunión pública a las 19:00 en el Marie

*Se requiere inscripción en la web de www.amenagement-gare-saint-denis.fr