Vuelta al colegio 2021: aumento de la oferta de transporte en los suburbios exteriores

Línea A: el trazado de la línea A se simplifica en el sector Saint-Fargeau-Ponthierry para una mejor legibilidad de la oferta
Línea O: el trazado de la línea O ha sido modificado en Boissise-le-Roi y Pringy para un recorrido más directo, lo que permite servir a los distritos más densos conectándolos con estaciones de tren, centros comerciales y el centro de Saint-Fargeau-Ponthierry
Línea J: la línea J se extiende hasta la estación Ponthierry-Pringy, desde la estación Mée-sur-Seine, pasando por Boissettes y Boissise-la-Bertrand
Línea I: El trazado de la línea I se modifica para ofrecer un acceso a las estaciones de Boissise-le-Roi y Ponthierry-Pringy. La línea discurre en un bucle con una dirección diferente por la mañana y la tarde para adaptarse al tráfico. La frecuencia en hora punta se incrementa a 30 minutos
TàD Sainte-Assise: Transport à la Demande reanuda el servicio en las líneas J y O durante las horas valle
TàD Saint Fargeau: El Transporte Bajo Demanda Proxibus evoluciona y se convierte en TàD Saint-Fargeau. Ahora tiene una operación zonal para mayor libertad y flexibilidad sin una cuadrícula horaria, todo el día
Línea C: extensión hasta la estación de Livry-sur-Seine para mejorar la conexión entre el Parque Empresarial Vaux-le-Pénil, el centro de Melun y su estación de tren, así como los barrios residenciales de Vaux-le-Pénil y Livry-sur-Seine
Línea K: nueva ruta para un servicio más directo hacia la estación de Melun y el centro de la ciudad, con mayor frecuencia, especialmente en el sector de La Rochette
Línea M: La línea M se está desarrollando para reforzar los servicios escolares en los sectores de Vaux-le-Pénil y Livry-sur-Seine y para ofrecer un enlace adicional al centro de Melun
Línea T: la ruta de la línea T ha sido modificada para ofrecer un servicio directo entre el ecodistrito de Woodi, Rubelles, Maincy y el centro de Melun con su estación durante las horas punta
TàD Melun Nord: el servicio de transporte bajo demanda se extiende todo el día de 06:30 a 20:00
Línea TàD N: la línea N de Transporte Responsivo a la Demanda está evolucionando con un servicio innovador para el servicio de Vaux-le-Pénil y, en particular, su Zona de Negocios. Así, la línea N se convierte en línea TàD desde la parada de Foch Niepce para un servicio más fino y flexible hacia el Parque Empresarial Vaux-le-Pénil y sus alrededores
Enlace Lagny-sur-Marne <> Estación simplificada de Marne-la-Vallée Chessy y un servicio reforzado a Lagny: indefinidoindefinidoindefinidoindefinido
Servicio simplificado a las escuelas desde el 2 de septiembre de 2021: indefinidoindefinidoindefinido
Línea 34: oferta mejorada con 4 salidas adicionales por día
Itinerarios rediseñados y una oferta adaptada en el sector noreste de Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)
Transporte bajo demanda Marne-la-Vallée: será posible viajar hacia/desde el Grand Hôpital de l'Est Français / Marne-la-Vallée, con reserva, de lunes a domingo con un horario ampliado. El Marne-la-Vallée TàD ofrece ahora servicios a:
Gare Soirée - desde las estaciones de Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord
Estación de tren diurna - desde/hacia las estaciones Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), estación Marne-la-Vallée Chessy Nord
Isla de Ocio Jablines
Grand Hôpital de l'Est Francilien, sitio de Marne-la-Vallée
Línea 702 : 1 de cada 2 viajes se extiende hasta la estación Louvres. Servicio a 2 nuevas paradas en Vémars (ZI Vémars Nord y Pierre Curie). Refuerzo de la oferta durante las horas punta de la mañana y la tarde
Línea 95-01 : creación de una oferta los sábados de 5:50 a.m. a 8:43 p.m.
Línea 19 : modificación de la ruta con el final del servicio hasta la comuna de Le Pin. Mejora del servicio a Villevaudé para responder a la nueva sectorización de los institutos secundarios, que conecta Villevaudé con el Collège Marthe Simard en Villeparisis. Ajuste de horarios para coincidir con las entradas y salidas del Collège Marthe Simard. Cambio de itinerario en Villeparisis
Remodelación de las líneas en el sector Villeparisis - Mitry-Le-Neuf
Líneas 3 : se elimina la línea 3B y se refuerza la línea 3A
Línea 16: modificación de la ruta, terminal en la estación Mitry Claye en lugar de Compans. El intervalo de horas punta ha sido modificado para optimizar la flota de vehículos. Mejor sincronización
Línea 23: refuerzo de 3 viajes por la mañana y la tarde durante la semana y los fines de semana
Línea 24: refuerzo de 3 viajes por la mañana y la tarde durante la semana y los fines de semana. Ampliación hasta la parada "École de la Fontaine", que se convierte en la nueva terminal en el municipio de Compans
Línea 71: aumento de amplitud por la noche. Refuerzo de la oferta el fin de semana
Líneas 17-18-21: mejor frecuencia. Reforzar la oferta los sábados. Creación de una oferta los domingos por la tarde