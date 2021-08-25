Vuelta al colegio 2021: aumento de la oferta de transporte en los suburbios exteriores

Al oeste

Mantois

  • El Transporte Responsivo a la Demanda de Mantois está evolucionando: el antiguo servicio de Tamy se convierte en el Transporte Responsivo a la Demanda de Mantois e integra 8 nuevos municipios.
  • Línea M: Refuerzo de servicios y ampliación los domingos [a partir del 30 de agosto]
  • Las líneas cambian de número y se simplifica el precio para las líneas que salen de Île-de-France

Poissy – Les Mureaux

  • Creación del Meulan – Les Mureaux Transporte Demand-Responsivo: 9 municipios atendidos, repartidos en 2 zonas [desde el 30 de agosto]
  • Línea 3: reforzamiento de la oferta y mejora de la legibilidad de la línea, que se divide en 3 líneas: 1 línea regular y 2 líneas escolares [desde el 23 de agosto]
  • Cinco nuevos "autobuses nocturnos" para mejorar la concordancia entre autobuses y trenes por la noche, desde las estaciones de Les Mureaux, Poissy y Verneuil-Vernouillet [desde el 23 de agosto]

Al este

Meaux

Los nuevos servicios de transporte de respuesta a la demanda en Meaux

Gran Melun

  • Línea A: el trazado de la línea A se simplifica en el sector Saint-Fargeau-Ponthierry para una mejor legibilidad de la oferta
  • Línea O: el trazado de la línea O ha sido modificado en Boissise-le-Roi y Pringy para un recorrido más directo, lo que permite servir a los distritos más densos conectándolos con estaciones de tren, centros comerciales y el centro de Saint-Fargeau-Ponthierry
  • Línea J: la línea J se extiende hasta la estación Ponthierry-Pringy, desde la estación Mée-sur-Seine, pasando por Boissettes y Boissise-la-Bertrand
  • Línea I: El trazado de la línea I se modifica para ofrecer un acceso a las estaciones de Boissise-le-Roi y Ponthierry-Pringy. La línea discurre en un bucle con una dirección diferente por la mañana y la tarde para adaptarse al tráfico. La frecuencia en hora punta se incrementa a 30 minutos
  • TàD Sainte-Assise: Transport à la Demande reanuda el servicio en las líneas J y O durante las horas valle
  • TàD Saint Fargeau : El Transporte Bajo Demanda Proxibus evoluciona y se convierte en TàD Saint-Fargeau. Ahora tiene una operación zonal para mayor libertad y flexibilidad sin una cuadrícula horaria, todo el día
  • Línea C: extensión hasta la estación de Livry-sur-Seine para mejorar la conexión entre el Parque Empresarial Vaux-le-Pénil, el centro de Melun y su estación de tren, así como los barrios residenciales de Vaux-le-Pénil y Livry-sur-Seine
  • Línea K: nueva ruta para un servicio más directo hacia la estación de Melun y el centro de la ciudad, con mayor frecuencia, especialmente en el sector de La Rochette
  • Línea M: La línea M se está desarrollando para reforzar los servicios escolares en los sectores de Vaux-le-Pénil y Livry-sur-Seine y para ofrecer un enlace adicional al centro de Melun
  • Línea T: la ruta de la línea T ha sido modificada para ofrecer un servicio directo entre el ecodistrito de Woodi, Rubelles, Maincy y el centro de Melun con su estación durante las horas punta
  • TàD Melun Nord: el servicio de transporte bajo demanda se extiende todo el día de 06:30 a 20:00
  • Línea TàD N : la línea N de Transporte Responsivo a la Demanda está evolucionando con un servicio innovador para el servicio de Vaux-le-Pénil y, en particular, su Zona de Negocios. Así, la línea N se convierte en línea TàD desde la parada de Foch Niepce para un servicio más fino y flexible hacia el Parque Empresarial Vaux-le-Pénil y sus alrededores

Marne-la-Vallée

  • Enlace Lagny-sur-Marne <> Estación simplificada de Marne-la-Vallée Chessy y un servicio reforzado a Lagny:
  • Servicio simplificado a las escuelas desde el 2 de septiembre de 2021:
  • Línea 34: oferta mejorada con 4 salidas adicionales por día
  • Itinerarios rediseñados y una oferta adaptada en el sector noreste de Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)
  • Transporte bajo demanda Marne-la-Vallée: será posible viajar hacia/desde el Grand Hôpital de l'Est Français / Marne-la-Vallée, con reserva, de lunes a domingo con un horario ampliado. El Marne-la-Vallée TàD ofrece ahora servicios a:
  1. Gare Soirée - desde las estaciones de Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord
  2. Estación de tren diurna - desde/hacia las estaciones Lagny/Thorigny (parada Rue R. Poincaré), estación Marne-la-Vallée Chessy Nord
  3. Isla de Ocio Jablines
  4. Grand Hôpital de l'Est Francilien, sitio de Marne-la-Vallée
  5. Mercados en Lagny-sur-Marne y Magny-le-Hongre

En el norte

Sector Survilliers / Vémars / Villevaudé / Villeparisis

  • Línea 702 : 1 de cada 2 viajes se extiende hasta la estación Louvres. Servicio a 2 nuevas paradas en Vémars (ZI Vémars Nord y Pierre Curie). Refuerzo de la oferta durante las horas punta de la mañana y la tarde
  • Línea 95-01 : creación de una oferta los sábados de 5:50 a.m. a 8:43 p.m.
  • Línea 19 : modificación de la ruta con el final del servicio hasta la comuna de Le Pin. Mejora del servicio a Villevaudé para responder a la nueva sectorización de los institutos secundarios, que conecta Villevaudé con el Collège Marthe Simard en Villeparisis. Ajuste de horarios para coincidir con las entradas y salidas del Collège Marthe Simard. Cambio de itinerario en Villeparisis

Remodelación de las líneas en el sector Villeparisis - Mitry-Le-Neuf

  • Líneas 3 : se elimina la línea 3B y se refuerza la línea 3A
  • Línea 16: modificación de la ruta, terminal en la estación Mitry Claye en lugar de Compans. El intervalo de horas punta ha sido modificado para optimizar la flota de vehículos. Mejor sincronización
  • Línea 23: refuerzo de 3 viajes por la mañana y la tarde durante la semana y los fines de semana
  • Línea 24: refuerzo de 3 viajes por la mañana y la tarde durante la semana y los fines de semana. Ampliación hasta la parada "École de la Fontaine", que se convierte en la nueva terminal en el municipio de Compans
  • Línea 71: aumento de amplitud por la noche. Refuerzo de la oferta el fin de semana
  • Líneas 17-18-21: mejor frecuencia. Reforzar la oferta los sábados. Creación de una oferta los domingos por la tarde

Valle de Montmorency

  • Línea 37: Ahora se operarán 4 nuevas paradas en la línea 37, en el municipio de Montmagny, para permitir el acceso a la Universidad Sorbona-Paris-Nord y al Centro Comercial Les Sablons

