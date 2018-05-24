Huelgas de la SNCF: Los suscriptores de Navigo e Imagine R serán compensados

La SNCF reembolsará a los suscriptores de la región de Île-de-France el 50% del pase Navigo y de la tarjeta Imagine R tanto para abril como para mayo. Para los empleados que se benefician del reembolso por parte del empleador de la mitad de la cantidad, este gesto comercial equivale a dos meses de suscripción.

Además, para las líneas dañadas, sin trenes y sin alternativas, especialmente en Seine-et-Marne, se ha acordado realizar un gesto adicional, cuyas modalidades aún están por definirse.

Los términos de la compensación se especifican en la página web de mondedommagement.transilien.com, creada por la SNCF desde el 19 de junio.

Valérie Pécresse decidió estas medidas compensatorias junto con el presidente del consejo de administración de la SNCF y presidente y director ejecutivo de Épic SNCF Mobilités, Guillaume Pepy, y el director general de SNCF Transilien, Alain Krakovitch. El acuerdo alcanzado es el resultado de numerosos intercambios entre Île-de-France Mobilités y la SNCF. También tiene en cuenta las preocupaciones de los usuarios reunidos por el presidente el 17 de mayo, en presencia de Alain Krakovitch.