Hackathon 2024: Inteligencia Artificial y Movilidad

Hackathon 2024: ¿cuál es el programa?

Durante estos dos días, Île-de-France Mobilités proporcionará a los participantes nuevos datos en un entorno técnico innovador.

Tendrás que elegir entre estar inmerso en un equipo multihabilidad o proponer tu propio equipo ya formado. Trabajarás de forma colegiada en torno a desafíos predefinidos, con datos de movilidad en "condiciones reales".

¿Cuáles son los retos?

Desafío 1 - Mejorar la accesibilidad de los servicios de movilidad

Reto 2 - Crear una caja de herramientas para acelerar el desarrollo de la IA en beneficio de los usuarios

Desafío 3 - Mejorar las previsiones de movilidad

Desafío 4 - Personalizar la experiencia de usuario de los servicios digitales para el viajero

Para cada desafío, los participantes podrán explorar vías para el desarrollo de IA frugal que limite el consumo de recursos técnicos a la necesidad adecuada del proyecto propuesto. Una sobriedad en el uso de datos y modelos, que se pondrán al servicio de la creatividad en las soluciones propuestas.