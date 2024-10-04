Hackathon 2024: Inteligencia Artificial y Movilidad
¿Qué es el Hackathon de Movilidad con IA 2024? Dos días organizados por Île-de-France Mobilités en torno al potencial de la IA para mejorar los servicios de movilidad.
¿El objetivo? Presentar ideas innovadoras y prototipos para explorar el uso y los límites de la IA en este campo.
¿Cuándo y dónde tendrá lugar el Hackathon IA Mobilités 2024?
El Hackathon tendrá lugar el jueves y viernes 21 y 22 de noviembre de 2024 en el Liberté Living-Lab, 9 rue d'Alexandrie (75002, París).
Hackathon 2024: ¿cuál es el programa?
Durante estos dos días, Île-de-France Mobilités proporcionará a los participantes nuevos datos en un entorno técnico innovador.
Tendrás que elegir entre estar inmerso en un equipo multihabilidad o proponer tu propio equipo ya formado. Trabajarás de forma colegiada en torno a desafíos predefinidos, con datos de movilidad en "condiciones reales".
¿Cuáles son los retos?
- Desafío 1 - Mejorar la accesibilidad de los servicios de movilidad
- Reto 2 - Crear una caja de herramientas para acelerar el desarrollo de la IA en beneficio de los usuarios
- Desafío 3 - Mejorar las previsiones de movilidad
- Desafío 4 - Personalizar la experiencia de usuario de los servicios digitales para el viajero
Para cada desafío, los participantes podrán explorar vías para el desarrollo de IA frugal que limite el consumo de recursos técnicos a la necesidad adecuada del proyecto propuesto. Una sobriedad en el uso de datos y modelos, que se pondrán al servicio de la creatividad en las soluciones propuestas.
¿Puedo inscribirme y cómo participo?
¿Eres un profesional, experto, estudiante o aprendiz de ciencia de datos, análisis de datos, diseño de información, procesamiento de lenguaje natural (PLN), ingeniería o desarrollo de IA?
Participa en el reto y responde al reto elegido registrándote online.
Bueno saberlo
- Puedes registrarte individualmente o con varias personas sin tener un equipo completo, pero también puedes proponer un equipo que ya se haya formado.
- Se te enviará una confirmación de tu participación por correo electrónico.
La preinscripción está abierta del 1 de octubre al 8 de noviembre de 2024.
Antes de venir: dos seminarios web para prepararse para el Hackathon
Antes de su visita presencial, los días 21 y 22 de noviembre de 2024, se le invitará a participar en dos seminarios web :
- Jueves 7 de noviembre de 2024 de 12:00 a 13 :00: donde se les presentarán los recursos y datos disponibles durante el Hackathon
- Jueves 14 de noviembre de 12 p.m. a 13 :00: para formar y reunir a los equipos.