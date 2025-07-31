¿Qué ver y hacer en agosto en Île-de-France?
Nuestras cuatro recomendaciones se publicaron en agosto de 2025
Para ayudarte (de verdad) a explorar Île-de-France durante todo el año, compartimos contigo cuatro recomendaciones cada mes.
Lugares míticos, como pequeños cacharros ocultos. ¿Qué tienen en común? Todos son accesibles en transporte público.
Marcad vuestros calendarios, empieza.
Cultura: Entrando en la fábrica de cine de animación en Gentilly
Una salida cultural, con fresco, y que no cuesta nada: es posible este verano en Gentilly, en el Lavoir Numérique (RER B). Hasta el 17 de agosto, la exposición "Detrás de la pantalla, la realización de la película de animación" invita a descubrir, de forma gratuita, todas las etapas de la creación de una película de animación, desde el primer boceto hasta la imagen final.
En el programa: storyboards, maquetas, ensayos, decorados, obras de estudiantes de la Escuela Georges Méliès y un nuevo cortometraje en stop-motion realizado especialmente para la exposición. Suficiente para sumergirte en un universo entre la artesanía y la tecnología, accesible para todos, sin tener que pasar por la taquilla.
¿Cómo llegar?
4 rue de Freiberg, 94250, Gentilly:
- RER B - estación "Gentilly"
- Línea 14 del metro - estación "Hôpital Bicêtre"
- Tranvía T3a - estación "Stade Charléty"
Paseo: Caminata inmersiva en el bosque de Sénart
Tenemos deseo de frescura, ¿verdad? Vamos, subamos al RER D, hacia Brunoy y el maravilloso bosque de Sénart, para una caminata de 14 a 18 km (según la forma del día).
En el programa, medio día paseando entre majestuosos árboles, estanques románticos y paseos por las orillas del Yerres y el Sena, hasta la estación Ris-Oranguís.
Información práctica
- Acceso : estación Brunoy (RER D), regreso vía estación Ris-Orangis (RER D)
- Duración de la caminata : unas 4 horas
Herencia: Retrocede en el tiempo en Elisabethville, la olvidada París-Plage de los años 20
Casi podemos imaginarlo sacado de una novela antigua: Elisabethville es un balneario fluvial que se extiende a ambos lados de las comunas de Épône y Aubergenville (Yvelines). Fue fundada en 1928, diseñada como una "Paris-Plage" para familias parisinas en busca de vegetación. ¿El resultado? Una ciudad jardín inspirada en modelos ingleses, con un diseño en forma de estrella, villas art déco y calles con nombres floridos. Y un nombre en homenaje a la Reina de los Belgas, Isabel, por el detalle elegante.
Entre el Sena y los pabellones retro, aún se pueden encontrar callejones tranquilos que conducen a las orillas, lejos del bullicio de la ciudad. Pero no es solo una postal: en los años 50, el fabricante Renault se instaló al lado, y con la fábrica nació la urbanización Zehrfuss. Edificios sobre pilotes, firmados por el mismo arquitecto que la sede de la Unesco en París (Bernard Zehrfuss), diseñados para alojar a los trabajadores.
Lo que harás allí: un paseo fresco con descansos naturales, el descubrimiento del patrimonio y la arquitectura social de los años 50 y un poco de aroma a historia olvidada.
Para disfrutarlo: unos 9 km a pie entre la estación, la "playa" y el Biotope du Bout du Monde(una antigua cantera transformada en zona natural en 1999, con un gran cuerpo de agua y 189 especies de aves) a lo largo del Mauldre y el Giboin. La ruta sigue calles suburbanas con un encanto retro antes de salir a las orillas verdes. Lugar perfecto para un picnic a la sombra, o simplemente para bajar el ritmo a mediados de agosto.
Información práctica
- Acceso : estación Aubergenville Élisabethville (línea J)
- Duración de la caminata : unas 2h35 ida y vuelta
Naturaleza: Un picnic con vistas a todo París
Diseñada por André Le Nôtre (disculpa), el famoso jardinero de Luis XIV y diseñador de los jardines del Palacio de Versalles, esta vasta terraza de césped al pie del Observatorio de Meudon podría convertirse en tu lugar favorito para picnic.
Imagina: por un lado, París está abierto para ti, hasta donde alcanza la vista. Por otro, es el hermoso y denso bosque de Meudon. Sobre tus bocadillos, la cúpula del Observatorio ha estado escaneando el cielo desde 1876 (hoy solo el sol).
¿Eres demasiado perezoso para cocinar tu propio picnic? Debes saber que se ha instalado un pequeño café en el corazón de la terraza de la Loggia, uno de los últimos vestigios del histórico castillo de Meudon.
Después de comer, haz un breve paseo digestivo hasta la monumental escalera que conduce a la piscina y, abajo, a la Orangerie erigida por Louis Le Vau en el siglo XVII y que se ha mantenido intacta desde entonces.
¿Cómo llegar?
- RER C - estación Meudon Val Fleury
- Línea N - Meudon