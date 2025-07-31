¿Qué ver y hacer en agosto en Île-de-France?

Casi podemos imaginarlo sacado de una novela antigua: Elisabethville es un balneario fluvial que se extiende a ambos lados de las comunas de Épône y Aubergenville (Yvelines). Fue fundada en 1928, diseñada como una "Paris-Plage" para familias parisinas en busca de vegetación. ¿El resultado? Una ciudad jardín inspirada en modelos ingleses, con un diseño en forma de estrella, villas art déco y calles con nombres floridos. Y un nombre en homenaje a la Reina de los Belgas, Isabel, por el detalle elegante.

Entre el Sena y los pabellones retro, aún se pueden encontrar callejones tranquilos que conducen a las orillas, lejos del bullicio de la ciudad. Pero no es solo una postal: en los años 50, el fabricante Renault se instaló al lado, y con la fábrica nació la urbanización Zehrfuss. Edificios sobre pilotes, firmados por el mismo arquitecto que la sede de la Unesco en París (Bernard Zehrfuss), diseñados para alojar a los trabajadores.

Lo que harás allí: un paseo fresco con descansos naturales, el descubrimiento del patrimonio y la arquitectura social de los años 50 y un poco de aroma a historia olvidada.