¿Qué ver y hacer en septiembre en Île-de-France?
Nuestras cuatro recomendaciones se publicaron en septiembre de 2025
Cuando el verano llega a su fin, una de las cosas que más queremos (o necesitamos) hacer es seguir tirando de la manga para que dure un poco. Así que puede que haya sonado la campana de la vuelta al cole, pero no la de los descubrimientos para disfrutar plenamente de la Île-de-France en septiembre.
Naturaleza, cultura, senderismo, patrimonio
¡Apunta en tu calendario, aquí vamos de nuevo para buenas ideas para salidas este mes!
¿Noisiel, este fin de semana? Exposición gratuita, orillas del río y viaje arquitectónico
Imagen 1 de 5
Noisiel es una localidad de Seine-et-Marne que se encuentra en la ruta del RER A, y que oculta bellezas arquitectónicas y rincones verdes que son la envidia de París.
Primera parada - Parque Noisiel
Un pozo verde cuatro veces más grande que el Jardín de Luxemburgo, puedes encontrarte con burros, vacas u ovejas cortando las colinas y dar hermosos paseos por las orillas del Marne, con vistas a las antiguas y elegantes fábricas de la fábrica de chocolate de Menier.
Noisiel está para siempre ligado al nombre Menier
Menier, para los amantes de la historia, es el nombre de un fabricante francés de chocolate. En el siglo XIX, a un farmacéutico se le ocurrió la (brillante?) idea de cubrir sus medicinas con chocolate. Una cosa llevó a la otra, dejó las drogas para montar la mayor fábrica de chocolate del mundo.
Alrededor de la fábrica se construyó una auténtica ciudad industrial : con casas para los trabajadores, una escuela para sus hijos, tiendas y una granja para abastecer a toda esta gente tan guapa. Su arquitectura (la mayor parte de la cual está catalogada como Monumento Histórico), típica del siglo XIX, es resplandeciente.
Segunda parada - La Ferme du Buisson, exposición, descubrimientos y compartición
Aunque la fábrica quebró a finales de los años sesenta, debilitada por la competencia internacional y el periodo de entreguerras, todo el complejo ha sido rehabilitado. Incluida la famosa granja, nuestra próxima parada.
Sala de espectáculos, cine de autor y centro de arte contemporáneo que acoge numerosos eventos, la Ferme du Buisson ha sido rehabilitada como un lugar alegre de cultura, vida y compartir, con un espacio al aire libre. ¿La buena noticia? Las exposiciones del centro de arte son gratuitas.
Y psst
En septiembre, el Collectif Porte 27 ofrece su espectáculo Dans le sens contraire au sens du vent, entre teatro y circo, con muchas fechas gratuitas en septiembre.
¿Cómo llegar?
- Por RER A : Parada ruidosa
Enghien-les-Bains: la salida 4 en 1 en la que todos están de acuerdo
Imagen 1 de 4
¿Sabías que en Île-de-France había un manantial termal?
¿Y que era el más sulfuroso (rico en azufre) de todo el país? Bienvenidos a Enghien-les-Bains, en pleno corazón del Val-d'Oise.
Un balneario apreciado por artistas, pensadores y la hermosa burguesía europea del siglo XIX, Enghien-les-Bains es una ciudad bonita, con sus preciosas villas, sus jardines y su gran lago, hacia el que todo se dirige.
Tres kilómetros de caminata alrededor del lago
Mientras caminas, puedes ver plátanos centenarios, jardines cuidados, un precioso muelle, vistas impresionantes del lago y gente valiente en plena actividad (puedes pescar, navegar, pedalear o remar).
Descansar, pasear, disfrutar de la frescura de la naturaleza o simplemente tomarse un merecido descanso con unas vistas que te llevarán de viaje: en nuestra opinión, siempre es una buena idea.
¿Cómo llegar?
- Con el Transilien H : parada Enghien-les-Bains
Días del Patrimonio Europeo: tres días para redescubrir Île-de-France
El viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025 se celebran los Días Europeos del Patrimonio en toda Francia.
Durante tres días, los lugares normalmente cerrados al público abren sus puertas de forma gratuita o a precios bajos, para:
- conferencias y mesas redondas,
- visitas guiadas,
- conciertos,
- y inmersiones sin precedentes a través de la herencia francesa.
Y psst
Para todos aquellos que carecen de inspiración y no saben a dónde acudir entre los cientos de eventos: la oficina de turismo de París, Paris Je t'aime, ha hecho una pequeña selección.
Exposición fotográfica - la poesía de lo común: Gentilly y sus habitantes capturados por Robert Doisneau
Imagen 1 de 3
¿Quizá el nombre Robert Doisneau te suena?
Es fotógrafo nacido en el Val-de-Marne (en Gentilly). Expuso desde Francia hasta Estados Unidos, fotografió tanto a lo desconocido como a los más grandes artistas de su época.
Besos robados, juegos de niños, escenas de la vida cotidiana...
Figura central en el movimiento humanista en la fotografía (un movimiento interesado en lo humano a través de escenas de la vida cotidiana), es conocido por haber capturado, desde los años 40 hasta los 80, la vida de los residentes de Île-de-France con poesía y ternura.
Escenas de vida, momentos suspendidos, juegos infantiles, fue capaz de demostrar que puedes encontrar belleza donde menos te lo esperas: justo al lado de tu casa.
La Casa de Fotografía Robert Doisneau y sus exposiciones en Gentilly
En Gentilly, donde nació, se encuentra la Maison de la photographie Robert Doisneau. Durante todo el año: tres exposiciones con entrada gratuita, talleres y proyecciones esperan a los curiosos.
Exposición fotográfica: Gentilly de Robert Doisneau del 19 de septiembre de 2025 al 15 de febrero
En septiembre, comienza una nueva exposición de la obra de Doisneau en colaboración con el estudio Doisneau, que reúne fotos de Gentilly y sus habitantes, tomadas a lo largo de toda su vida. Una exposición gratuita para descubrir desde el 19 de septiembre de 2025 hasta el 15 de febrero de 2026, abierta de miércoles a domingo de 13:30 a 18:30 a 19:30 a 19:00.
¿Cómo llegar?
1 rue de la Division du Général Leclerc, 94250, Gentilly
- Por RER B: Gentilly stop
- En metro 14 : estación Hospital Bicêtre
- En tranvía 3a : Parada en Stade Charléty