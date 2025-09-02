¿Qué ver y hacer en septiembre en Île-de-France?

Primera parada - Parque Noisiel

Un pozo verde cuatro veces más grande que el Jardín de Luxemburgo, puedes encontrarte con burros, vacas u ovejas cortando las colinas y dar hermosos paseos por las orillas del Marne, con vistas a las antiguas y elegantes fábricas de la fábrica de chocolate de Menier.

Noisiel está para siempre ligado al nombre Menier

Menier, para los amantes de la historia, es el nombre de un fabricante francés de chocolate. En el siglo XIX, a un farmacéutico se le ocurrió la (brillante?) idea de cubrir sus medicinas con chocolate. Una cosa llevó a la otra, dejó las drogas para montar la mayor fábrica de chocolate del mundo.

Alrededor de la fábrica se construyó una auténtica ciudad industrial : con casas para los trabajadores, una escuela para sus hijos, tiendas y una granja para abastecer a toda esta gente tan guapa. Su arquitectura (la mayor parte de la cual está catalogada como Monumento Histórico), típica del siglo XIX, es resplandeciente.