Île-de-France Mobilités crea un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas

El objetivo del servicio Véligo Location es ofrecer un sistema de suscripción mensual que pueda ser reembolsado al 50% por parte del empleador (en el caso de viajes intermodales). El precio de la suscripción, que aún está por determinarse en particular según las respuestas a la licitación de los fabricantes, pretende ser un incentivo y asequible para el mayor número posible de ciclistas.

Île-de-France Mobilités quiere alcanzar una tarifa máxima de 40 € al mes para el usuario antes de deducir el reembolso por parte del empleador. También se está estudiando la adaptación de una tarifa para usuarios no asalariados que no pueden beneficiarse de este reembolso.

El servicio proporcionará a los residentes de Île-de-France una bicicleta de buena calidad que podrán alquilar bajo su responsabilidad. Debería implementarse en la primera mitad de 2019.