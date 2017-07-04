Île-de-France Mobilités crea un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas
La bicicleta asistida eléctricamente es la herramienta ideal para todos los que son alérgicos a las bicicletas "clásicas". Te permite ir sin esfuerzo a destinos de unos 9 km independientemente de la topología de la ruta. Pero su crecimiento se ralentiza por un alto coste de compra: entre 1500 y 2000€ para una bicicleta robusta que permite todos los usos. En comparación con los 5 millones de bicicletas "clásicas" que se usan a menudo como actividades de ocio, solo hay entre 80.000 y 100.000 bicicletas asistidas eléctricamente en Île-de-France.
6 meses para la prueba, 6 meses para convencer
Por ello, Île-de-France Mobilités ha decidido inventar un nuevo servicio de alquiler de bicicletas asistidas eléctricamente. Este verano, lanzará una convocatoria para poner a disposición 20.000 bicicletas asistidas eléctricamente a los residentes de Île-de-France durante un periodo de al menos 6 meses. Puedes encontrar toda la información y registrarte en la web de www.veligo-location.fr .
Pronto un servicio de alquiler de bicicletas con asistencia eléctrica. Ideal para trayectos cortos de 2 a 10 kilómetros entre casa y la estación de tren. Anima a los viajeros a dejar sus vehículos en el garaje. Asociado con el aparcamiento seguro de Véligo. Bicicletas eléctricas disponibles para alquilar.
El objetivo del servicio Véligo Location es ofrecer un sistema de suscripción mensual que pueda ser reembolsado al 50% por parte del empleador (en el caso de viajes intermodales). El precio de la suscripción, que aún está por determinarse en particular según las respuestas a la licitación de los fabricantes, pretende ser un incentivo y asequible para el mayor número posible de ciclistas.
Île-de-France Mobilités quiere alcanzar una tarifa máxima de 40 € al mes para el usuario antes de deducir el reembolso por parte del empleador. También se está estudiando la adaptación de una tarifa para usuarios no asalariados que no pueden beneficiarse de este reembolso.
El servicio proporcionará a los residentes de Île-de-France una bicicleta de buena calidad que podrán alquilar bajo su responsabilidad. Debería implementarse en la primera mitad de 2019.