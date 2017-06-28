Île-de-France Mobilités presenta el nuevo mapa de autobuses de París
Desde 1950, la estructura de la red de autobuses en París apenas ha cambiado (rutas, terminales, etc.). La densidad de servicios de autobús en los distritos centrales es ahora muy alta, mientras que las actividades y la población se han desarrollado principalmente en los distritos periféricos. Como parte del Grand Paris des Buses, Île-de-France Mobilités, junto con la ciudad de París y la RATP, ha emprendido un proyecto para reestructurar esta red de autobuses, que fue presentado y trabajado con residentes de Île-de-France, cargos electos y asociaciones de usuarios durante una amplia consulta pública que comenzó en octubre de 2016
52 líneas cambiadas, 4 creadas
El resultado es una red más sencilla, adaptada a las necesidades reales de los habitantes, con nuevos distritos atendidos, especialmente en el este de París. Más de la mitad de las líneas parisinas de "dos dígitos" serán modificadas (46 de 60) y se crearán 4 nuevas líneas: 45 de Concorde a Aubervilliers / St-Denis; 59 desde Clamart-Percy hasta Place d'Italie; 71 desde Porte de la Villette hasta Bibliothèque François-Mitterrand; 77 desde Joinville-le-Pont hasta Gare de Lyon.
Una petición importante de los habitantes de la región de Île-de-France fue mejorar la conexión entre París y los municipios vecinos. Así, también se modificarán 6 líneas de autobús de "3 dígitos" y cuatro de estas líneas se ampliarán en París, creando nuevos servicios: estas son las líneas 163, 201, 215 y 325. El mapa del antes/después y los detalles de los cambios pueden consultarse a través de este enlace
Inicio de los trabajos para la implementación
En los próximos meses, la ciudad de París y las localidades vecinas deberán llevar a cabo las mejoras necesarias en las carreteras (cruces, carriles autobuses, nuevas terminales, nuevas paradas, etc.) para cada una de las líneas. Además, serán necesarios autobuses adicionales para alcanzar el nivel deseado de suministro.
Por último, Île-de-France Mobilités desea implementar un acuerdo con la Ciudad de París, la Prefectura de París y la RATP para garantizar el cumplimiento de los desarrollos futuros y existentes (carriles de autobús, paradas, etc.) para que los autobuses puedan circular mejor hoy en día.