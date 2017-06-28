Île-de-France Mobilités presenta el nuevo mapa de autobuses de París

52 líneas cambiadas, 4 creadas

El resultado es una red más sencilla, adaptada a las necesidades reales de los habitantes, con nuevos distritos atendidos, especialmente en el este de París. Más de la mitad de las líneas parisinas de "dos dígitos" serán modificadas (46 de 60) y se crearán 4 nuevas líneas: 45 de Concorde a Aubervilliers / St-Denis; 59 desde Clamart-Percy hasta Place d'Italie; 71 desde Porte de la Villette hasta Bibliothèque François-Mitterrand; 77 desde Joinville-le-Pont hasta Gare de Lyon.



Una petición importante de los habitantes de la región de Île-de-France fue mejorar la conexión entre París y los municipios vecinos. Así, también se modificarán 6 líneas de autobús de "3 dígitos" y cuatro de estas líneas se ampliarán en París, creando nuevos servicios: estas son las líneas 163, 201, 215 y 325. El mapa del antes/después y los detalles de los cambios pueden consultarse a través de este enlace