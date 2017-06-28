Île-de-France Mobilités amplía el público cubierto por el transporte escolar

Adaptación a la educación del niño

Île-de-France Mobilités quería ampliar la atención a todos los estudiantes desde el inicio del curso escolar en septiembre. Por tanto, los estudiantes de trabajo-estudio y todos aquellos que participen en un curso de formación reconocido por el Estado estarán preocupados. A partir de ahora, se cubrirán todos los trayectos de alumnos y estudiantes en programas de trabajo-estudio (contrato de aprendizaje o profesionalización), incluyendo los desplazamientos al lugar de aprendizaje, y ya no solo los desplazamientos al colegio.



También se interesan los estudiantes de escuelas de negocios, bellas artes, facultades de formación jurídica, ciertas escuelas de ingeniería y escuelas de salud.