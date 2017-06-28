Île-de-France Mobilités amplía el público cubierto por el transporte escolar
El transporte escolar adaptado permite que más de 10.000 residentes de Île-de-France cada año acudan a su colegio. Este servicio específico, realizado con vehículos de pequeña capacidad y adaptado a las necesidades de los estudiantes, se realiza puerta a puerta según los horarios de los cursos.
Adaptación a la educación del niño
Île-de-France Mobilités quería ampliar la atención a todos los estudiantes desde el inicio del curso escolar en septiembre. Por tanto, los estudiantes de trabajo-estudio y todos aquellos que participen en un curso de formación reconocido por el Estado estarán preocupados. A partir de ahora, se cubrirán todos los trayectos de alumnos y estudiantes en programas de trabajo-estudio (contrato de aprendizaje o profesionalización), incluyendo los desplazamientos al lugar de aprendizaje, y ya no solo los desplazamientos al colegio.
También se interesan los estudiantes de escuelas de negocios, bellas artes, facultades de formación jurídica, ciertas escuelas de ingeniería y escuelas de salud.
Simplificar el acceso a autobuses escolares
45.000 alumnos utilizan una de las 880 rutas de autobús escolar establecidas por Île-de-France Mobilités. Una de las condiciones para beneficiarse de este servicio es estar domiciliado a 3 km o más del colegio. Una norma que puede ser una fuente de complicación para las familias que viven en el límite de estos 3 km.
Île-de-France Mobilités ha decidido relajar esta norma, permitiendo que los alumnos matriculados en un grupo educativo intercomunitario (RPI) o cuyo recorrido peatonal sea insuficiente o inexistente, puedan beneficiarse de un circuito especial, incluso si viven a menos de 3 km de su colegio.