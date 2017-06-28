Île-de-France Mobilités amplía el público cubierto por el transporte escolar

El transporte escolar adaptado permite que más de 10.000 residentes de Île-de-France cada año acudan a su colegio. Este servicio específico, realizado con vehículos de pequeña capacidad y adaptado a las necesidades de los estudiantes, se realiza puerta a puerta según los horarios de los cursos.

Entrada de una persona con movilidad reducida en un vehículo de transporte escolar
Entrada de una persona con movilidad reducida en un vehículo de transporte público

Adaptación a la educación del niño

Île-de-France Mobilités quería ampliar la atención a todos los estudiantes desde el inicio del curso escolar en septiembre. Por tanto, los estudiantes de trabajo-estudio y todos aquellos que participen en un curso de formación reconocido por el Estado estarán preocupados. A partir de ahora, se cubrirán todos los trayectos de alumnos y estudiantes en programas de trabajo-estudio (contrato de aprendizaje o profesionalización), incluyendo los desplazamientos al lugar de aprendizaje, y ya no solo los desplazamientos al colegio.

También se interesan los estudiantes de escuelas de negocios, bellas artes, facultades de formación jurídica, ciertas escuelas de ingeniería y escuelas de salud.

Simplificar el acceso a autobuses escolares

45.000 alumnos utilizan una de las 880 rutas de autobús escolar establecidas por Île-de-France Mobilités. Una de las condiciones para beneficiarse de este servicio es estar domiciliado a 3 km o más del colegio. Una norma que puede ser una fuente de complicación para las familias que viven en el límite de estos 3 km.

Île-de-France Mobilités ha decidido relajar esta norma, permitiendo que los alumnos matriculados en un grupo educativo intercomunitario (RPI) o cuyo recorrido peatonal sea insuficiente o inexistente, puedan beneficiarse de un circuito especial, incluso si viven a menos de 3 km de su colegio.