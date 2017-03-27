Île-de-France Mobilités y Kéolis probarán el nuevo autobús eléctrico Alstom-NTL en la red Versailles-Vélizy

La línea 23 de la red de Vélizy transporta 1.300 pasajeros al día y proporciona un enlace directo entre el centro comercial y de negocios de Vélizy 2 y el centro de la ciudad de Versalles (Versalles Europe). Esta línea de 13 km atraviesa el corazón de los barrios residenciales de Vélizy y toma la Avenue de Paris, que conduce al Palacio de Versalles y al Ayuntamiento.

Durante un año, Île-de-France Mobilités y KEOLIS han estado probando la tecnología de "autonomía total" de la carga en el depósito durante la noche y evaluarán el funcionamiento de la tecnología eléctrica de ALSTOM en condiciones reales de funcionamiento (el consumo eléctrico del autobús y su recarga, el comportamiento de las baterías y el funcionamiento del suministro eléctrico en el depósito), pero también el mantenimiento en los aspectos mecánicos y eléctricos y, finalmente, el modelo económico y los costes operativos de la Vehículo. El tráfico comercial en esta línea 100% eléctrica se lanzó en septiembre de 2017.

También fue una oportunidad para inaugurar la nueva estación de autobuses de nueva generación en Vélizy-Villacoublay, que podrá mantener tanto los vehículos diésel existentes como los de nueva generación (híbridos y luego eléctricos).

Este despliegue forma parte de la deliberación del 6 de diciembre de 2016 sobre el Grand Paris des Buses adoptado por el Consejo de Mobilité de Île-de-France y la estrategia de transición energética que el grupo KEOLIS está implementando proponiendo soluciones innovadoras a las autoridades organizadoras.