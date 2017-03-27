Île-de-France Mobilités y Kéolis probarán el nuevo autobús eléctrico Alstom-NTL en la red Versailles-Vélizy
Como parte del Grand Paris des Buses, Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y presidenta de la región de Île-de-France, ha decidido desarrollar una red de autobuses limpia fijándose como objetivo que el 30% de los autobuses y autocares de la flota de Île-de-France sean vehículos limpios para 2020, y el 100% para 2025 en las zonas más contaminadas y densas (híbridos, totalmente eléctrico o bio-NGV). Para lograr este ambicioso objetivo, Île-de-France Mobilités está experimentando con operadores y fabricantes soluciones tecnológicas innovadoras que podrán desplegarse a mayor escala en los próximos años.
Autobús eléctrico: un nuevo despliegue en la línea 23 de la red de autobuses Versailles-Vélizy
Por ello, Île-de-France Mobilités ha decidido desplegar en la línea 23 de la red de autobuses Versailles-Vélizy, que conecta Versalles Europe y Vélizy 2, la nueva solución de movilidad 100% eléctrica llamada Aptis diseñada por Alstom y su filial NTL.
Este despliegue se basa en una colaboración entre Île-de-France Mobilités, la autoridad intermunicipal del Grand Parc de Versalles y el grupo KEOLIS, operador de la red Versailles-Vélizy.
El primer vehículo se unirá a la red Versalles-Vélizy en mayo de 2017 y, tras una serie de pruebas, pasará a servicio comercial en la línea 23 durante un año a partir de septiembre de 2017.
La línea 23 de la red de Vélizy transporta 1.300 pasajeros al día y proporciona un enlace directo entre el centro comercial y de negocios de Vélizy 2 y el centro de la ciudad de Versalles (Versalles Europe). Esta línea de 13 km atraviesa el corazón de los barrios residenciales de Vélizy y toma la Avenue de Paris, que conduce al Palacio de Versalles y al Ayuntamiento.
Durante un año, Île-de-France Mobilités y KEOLIS han estado probando la tecnología de "autonomía total" de la carga en el depósito durante la noche y evaluarán el funcionamiento de la tecnología eléctrica de ALSTOM en condiciones reales de funcionamiento (el consumo eléctrico del autobús y su recarga, el comportamiento de las baterías y el funcionamiento del suministro eléctrico en el depósito), pero también el mantenimiento en los aspectos mecánicos y eléctricos y, finalmente, el modelo económico y los costes operativos de la Vehículo. El tráfico comercial en esta línea 100% eléctrica se lanzó en septiembre de 2017.
También fue una oportunidad para inaugurar la nueva estación de autobuses de nueva generación en Vélizy-Villacoublay, que podrá mantener tanto los vehículos diésel existentes como los de nueva generación (híbridos y luego eléctricos).
Este despliegue forma parte de la deliberación del 6 de diciembre de 2016 sobre el Grand Paris des Buses adoptado por el Consejo de Mobilité de Île-de-France y la estrategia de transición energética que el grupo KEOLIS está implementando proponiendo soluciones innovadoras a las autoridades organizadoras.