Île-de-France Mobilités y la RATP encargan a la CAF el programa de renovación de los trenes RER A

El contrato abarca el diseño y la renovación de los 43 trenes MI2N por un importe de 121,3 millones de euros. Esta renovación, financiada íntegramente por Île-de-France Mobilités (el 50% de los cuales a través del contrato con la RATP), garantizará la coherencia de los trenes operados en la línea y contribuirá a mejorar el confort de los pasajeros que utilizan la línea A.

La nueva disposición de los vagones ofrecerá un nuevo ambiente interior a los pasajeros (laminado interior, nuevo revestimiento del suelo, sustitución de asientos, iluminación LED), más moderno y similar al de los trenes recientes (MI09) que también equipan el RER A. Los primeros trenes renovados entrarán en servicio en 2020.

Todos los trenes estarán equipados con sistemas de protección por vídeo y pantallas de información para pasajeros, y estarán equipados para permitir que personas con movilidad reducida puedan comunicarse con el conductor.

Esta renovación forma parte del plan para modernizar los trenes en la región de Île-de-France lanzado por Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y del IDFM, que planea renovar o comprar más de 700 trenes para mejorar la regularidad de las líneas y ofrecer más comodidad a los pasajeros.

