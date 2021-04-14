Île-de-France Mobilités y RATP: un nuevo contrato al servicio de pasajeros
El acuerdo entre Île-de-France Mobilités y RATP hasta finales de 2024 fue aprobado por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 14 de abril de 2021. En el corazón de este último compromiso antes de la apertura de la red de autobuses en París y los suburbios interiores a la competencia: la calidad del servicio, la percepción de los pasajeros y la modernización de la red.
Equipamiento renovado, servicios mejorados: la inversión en aumento
Dado que una red de transporte bien funcional es una red renovada e innovadora, Île-de-France Mobilités se compromete a invertir 1.600 millones de euros al año en este nuevo contrato. Esto es 4 veces más que en el contrato anterior. Estas inversiones se destinarán a financiar, en particular, la renovación del material rodante (en particular el tranvía RER B y T1), el fin de los autobuses diésel y el desarrollo de ecoestaciones, la aceleración de la intermodalidad con la eventual creación de 10.000 plazas de aparcamiento para bicicletas, y para mejorar las condiciones de los pasajeros en estaciones y estaciones.
CENTRO DE ATENCIÓN
¡Tiros limpios! 60 millones de euros dedicados a la limpieza de la estación son la operación "Clean Shots". El objetivo: la rápida modernización de una docena de estaciones y la creación de 100 aseos en las estaciones para 2024.
Sanciones e incentivos: los viajeros pesan 10 veces más
Las sanciones e incentivos financieros se han incrementado considerablemente en torno a un objetivo: mejorar la calidad del servicio prestado. Así, el sobre de bonus/malus se multiplica por 4 para alcanzar los 100 millones de euros al año, de los cuales el 25% estará directamente relacionado con la percepción de los pasajeros , en particular en su sensación de limpieza, daños (etiquetas) o cuidado durante los trabajos. Por tanto, el peso de los pasajeros en la asignación de bonificaciones o penalizaciones se multiplica por 10 con un presupuesto de 25 millones de euros, en comparación con los 2,5 millones del contrato anterior.
Infografía sobre el contrato RATP x Île-de-France Mobilités
Comunicación, regularidad, seguridad: indicadores de "mejor viaje"
En el núcleo del contrato con la RATP, los indicadores de rendimiento están asociados a incentivos financieros. El objetivo: ofrecer a los pasajeros la mejor experiencia durante todo su viaje.
Este año están surgiendo nuevos indicadores, como la información en tiempo real sobre el tiempo que tarda en volver a funcionar los ascensores o escaleras mecánicas, la regularidad en horas valle en el metro, la seguridad, la comodidad al volante a bordo de tranvías y autobuses, la disponibilidad de protección por vídeo a bordo del metro, etc. RER y tranvías...
De todos los objetivos solicitados por la RATP, se han incrementado tres cuartas partes, como la información dinámica de los pasajeros a bordo de los trenes, la limpieza en las estaciones y en los trenes, así como la calidad del contacto con los pasajeros. Además, dado el aumento del volumen de trabajo en la red ferroviaria en la región de Île-de-France, se ha solicitado un sistema específico para supervisar y controlar la calidad del cuidado a los pasajeros durante las obras.
Información de pasajeros: en tiempo real y soporte
Dado que la información de los pasajeros está en el centro de las misiones de transporte, las inversiones permitirán conocer en tiempo real la disponibilidad del equipo (escaleras mecánicas, ascensores, etc.) o la carga a bordo de los vehículos. El nuevo contrato también contempla el desarrollo de soluciones de orientación en espacios interiores, especialmente para ayudar a personas con movilidad reducida.
Transporte seguro
Los recursos de la RATP se han reforzado para garantizar la seguridad de los pasajeros: el personal de la GPSR se incrementará (23 agentes adicionales) y la RATP hará mayor uso de la seguridad privada (un total de más de 100 agentes) para ofrecer una gama completa de servicios de seguridad. Île de France Mobilités pide a la RATP que intensifique la lucha contra el acoso en el transporte.
Reembolsos automáticos
Al igual que con el contrato entre Île-de-France Mobilités y la SNCF, este acuerdo ratifica el reembolso automático de las cuotas en caso de fallo, especialmente en caso de huelga.
En el RER A y B, el cálculo de bonos/injusticias se realiza ahora cada semana, con objetivos por rama y ya no por línea. En el metro, este cálculo es mensual, con indicadores mejorados para líneas automáticas y semiautomáticas.
En el RER, si la puntualidad es inferior al 80% durante:
- 3 a 5 meses completos (no necesariamente continuos) a lo largo del año natural: reembolso de la mitad de una cuota mensual;
- 6 a 9 meses completos (no necesariamente continuos) a lo largo del año natural: reembolso hasta una tarifa mensual fija;
- más de 9 meses completos (no necesariamente continuos) a lo largo del año natural: reembolso hasta una tarifa fija mensual y media.
En caso de huelga, si no se presta el servicio mínimo, el reembolso será sistemático. Y por primera vez, si el servicio mínimo no se ofrece solo en una rama de metro fuera de París, se reembolsará a los usuarios implicados, algo que antes no ocurría.