Île-de-France Mobilités y RATP: un nuevo contrato al servicio de pasajeros

El acuerdo entre Île-de-France Mobilités y RATP hasta finales de 2024 fue aprobado por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 14 de abril de 2021. En el corazón de este último compromiso antes de la apertura de la red de autobuses en París y los suburbios interiores a la competencia: la calidad del servicio, la percepción de los pasajeros y la modernización de la red.

Equipamiento renovado, servicios mejorados: la inversión en aumento

Dado que una red de transporte bien funcional es una red renovada e innovadora, Île-de-France Mobilités se compromete a invertir 1.600 millones de euros al año en este nuevo contrato. Esto es 4 veces más que en el contrato anterior. Estas inversiones se destinarán a financiar, en particular, la renovación del material rodante (en particular el tranvía RER B y T1), el fin de los autobuses diésel y el desarrollo de ecoestaciones, la aceleración de la intermodalidad con la eventual creación de 10.000 plazas de aparcamiento para bicicletas, y para mejorar las condiciones de los pasajeros en estaciones y estaciones.