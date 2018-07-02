Île-de-France Mobilités está cambiando la distribución interior de los autobuses para mejorar la comodidad de los pasajeros

Aire acondicionado en autobuses

La cuestión de la comodidad y en particular "El confort climático" no es un asunto incidental, sino que está en el centro de las preocupaciones de Île-de-France Mobilités, con el fin de mejorar las condiciones de transporte para todos los residentes de Île-de-France.

• Gracias a la gran renovación de trenes lanzada con la Revolución del Transporte (el 67% de los 708 trenes ya han sido pedidos), el aire acondicionado en los trenes aumentará significativamente.

• En los metros, los trenes de las líneas 1, 2, 5 y 9 se benefician de ventilación refrigerada, así como parte de los de la línea 14. La renovación de los trenes en las demás líneas está en marcha, comenzando por las líneas 4 y 11, que también se beneficiarán de ventilación refrigerada.

• Todas las líneas de tranvía tienen aire acondicionado excepto el tranvía 1. Pero la renovación de los trenes está prevista para 2022.

• A partir de 2019, los nuevos autobuses adquiridos por Île-de-France Mobilités estarán equipados con aire acondicionado suave.

Esta decisión sigue a trabajos realizados en consulta con FNAUT, destinados a definir las condiciones climáticas de confort adaptadas a los diferentes tipos de autobuses.

Se pedirá a los fabricantes que presenten propuestas optimizadas para la ventilación refrigerada en futuras convocatorias de licitaciones.

Este proyecto de aire acondicionado en autobuses forma parte de un deseo más amplio de mejorar el confort en los autobuses de Île-de-France, con una reflexión completa sobre el diseño interior de los autobuses.