Île-de-France Mobilités está cambiando la distribución interior de los autobuses para mejorar la comodidad de los pasajeros
1 – Un nuevo estándar de confort para todos los autobuses de Île-de-France
- Más seguridad gracias a las cámaras y la iluminación reforzada, incluso bajo los asientos.
- Movimiento más fácil dentro del autobús con un pasillo central más ancho y una tercera puerta de salida
- Más comodidad: enchufes USB, soportes para el pie y asientos abatibles, espacio para objetos grandes, comodidad en los asientos y trabajo ligero
- Mayor accesibilidad con espacios diferenciados y claramente identificados para sillas de ruedas y carritos, y asientos reservados para personas frágiles de otro color para permitir una identificación rápida
- Información de los pasajeros más clara y homogénea gracias a una identidad común (señales, puntos de referencia y códigos comunes en todos los autobuses), así como a la posibilidad de emitir mensajes de audio (por ejemplo, para recordarles la posibilidad de parar bajo demanda por la tarde)
- Limpieza mejorada gracias a materiales diseñados para ser fáciles de mantener.
2 – Economías de escala
Île-de-France Mobilités está financiando actualmente la renovación por parte de los operadores de sus flotas, que representan, en total, 9.500 autobuses en Île-de-France. El enfoque para estandarizar el equipamiento que contribuye al confort de los pasajeros tiene muchas ventajas operativas y económicas:
- Mantenimiento simplificado (repuestos estandarizados),
- Operación más sencilla: los vehículos son iguales en todas partes, lo que facilita la gestión de cambios operativos (refuerzos ocasionales, averías, etc.)
- Economías de escala: la producción a gran escala limita el número de referencias y permite adquirirla a menor coste.
3 – Una reflexión para anticipar la llegada de la competencia
La red de transporte en Île-de-France debe constituir una red única de transporte. Île-de-France Mobilités es el garante de la calidad del servicio prestado.
El calendario para la licitación competitiva de los operadores de transporte está establecido por ley:
- 2021 para autobuses en los suburbios exteriores
- 2024 para autobuses de la RATP
4 – Un diseño común para todos los autobuses de la región de Île-de-France
Con una librea en los colores de Île-de-Mobilités para todos los autobuses nuevos y especificaciones comunes para el diseño interior de los autobuses destinados a mercados futuros, Île-de-France Mobilités ha definido un diseño común para todos los autobuses de la región de Île-de-France, lo que contribuye a fortalecer la identidad del transporte público en Île-de-France.
Zoom: el ejemplo de la tela Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités ha definido una gama de 16 colores, que ahora permitirá equipar todos los trenes, metros, autobuses y tranvías con diversas combinaciones de colores según el proyecto.
Este enfoque tiene varios objetivos:
- Eficiencia económica: racionalización de los pedidos de tejidos e industrialización de una única gama de tejidos en lugar de varias docenas actualmente
- Facilidad de reabastecimiento, mantenimiento y almacenamiento para los portaaviones
- Definición de estándares de calidad homogéneos y eficientes para la composición del tejido (resistencia al desgaste, facilidad de limpieza, etc.)
- Desarrollo de un sistema coherente para la red a ojos de los pasajeros
El patrón ("Territorio") de este tejido fue elegido por los habitantes de la región de Île-de-France en julio de 2017 durante una consulta online: este motivo (entre tres opciones) obtuvo el 43% de los votos de los 70.000 residentes de Île-de-France que visitaron la web dedicada a la consulta.
El patrón está formado por líneas de colores, similares a las líneas de la red de transporte, que se superponen sobre un fondo de tono a tono.
Aire acondicionado en autobuses
La cuestión de la comodidad y en particular "El confort climático" no es un asunto incidental, sino que está en el centro de las preocupaciones de Île-de-France Mobilités, con el fin de mejorar las condiciones de transporte para todos los residentes de Île-de-France.
• Gracias a la gran renovación de trenes lanzada con la Revolución del Transporte (el 67% de los 708 trenes ya han sido pedidos), el aire acondicionado en los trenes aumentará significativamente.
• En los metros, los trenes de las líneas 1, 2, 5 y 9 se benefician de ventilación refrigerada, así como parte de los de la línea 14. La renovación de los trenes en las demás líneas está en marcha, comenzando por las líneas 4 y 11, que también se beneficiarán de ventilación refrigerada.
• Todas las líneas de tranvía tienen aire acondicionado excepto el tranvía 1. Pero la renovación de los trenes está prevista para 2022.
• A partir de 2019, los nuevos autobuses adquiridos por Île-de-France Mobilités estarán equipados con aire acondicionado suave.
Esta decisión sigue a trabajos realizados en consulta con FNAUT, destinados a definir las condiciones climáticas de confort adaptadas a los diferentes tipos de autobuses.
Se pedirá a los fabricantes que presenten propuestas optimizadas para la ventilación refrigerada en futuras convocatorias de licitaciones.
Este proyecto de aire acondicionado en autobuses forma parte de un deseo más amplio de mejorar el confort en los autobuses de Île-de-France, con una reflexión completa sobre el diseño interior de los autobuses.