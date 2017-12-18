Île-de-France Mobilités está invirtiendo 929 millones de euros adicionales para hacer accesibles las estaciones de Île-de-France
Esta accesibilidad consiste en instalar ascensores, escaleras mecánicas, rampas de acceso, sillones en las zonas de espera, balizas acústicas, tiras podotáctiles táctiles para despertar la vigilancia, etc.
"Realmente estamos poniendo los medios sobre la mesa para ofrecer un servicio de calidad y accesible a cada uno de nuestros pasajeros. Por supuesto, se trata de personas en silla de ruedas, pero también padres con carritos, mujeres embarazadas y personas mayores. Île-de-France Mobilités está cumpliendo sus compromisos financieros y cuento con que los operadores sigan haciendo todo lo posible para cumplir con los plazos establecidos y finalizar la construcción de todas estas estaciones para 2024. " explica Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités y de la región de Île-de-France.
Además, el servicio de asistencia para pasajeros con discapacidad será el mismo en todas las estaciones de Île-de-France a partir del 1 de enero de 2018. Consistirá en prestar asistencia en la estación a cualquier persona con discapacidad que desee acceder a su tren entre las 6:30 y las 20:00 entre semana. Fuera de este horario, esta asistencia online debe reservarse por Vianavigo.fr o por teléfono al 09 70 82 41 42.
Este trabajo está financiado en un 50% por Île-de-France Mobilités, un 25% por la región de Île-de-France y un 25% por la SNCF. En 2019, estarán accesibles 172 estaciones en Île-de-France.