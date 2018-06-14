Île-de-France Mobilités invierte en el futuro de la información para los pasajeros junto a líderes en transporte e investigación

En junio de 2016, Île-de-France Mobilités lanzó el programa Smart Navigo, una hoja de ruta digital para el desarrollo de servicios digitales innovadores. El objetivo es facilitar la vida diaria de los residentes de Île-de-France, en particular ayudándoles a elegir los medios de transporte que mejor se adapten a sus necesidades entre toda la movilidad disponible. Para desarrollar estos servicios, Île-de-France Mobilités debe garantizar el acceso a información de calidad para los pasajeros de forma sencilla.

Los dos proyectos de investigación IVA (Información Aumentada para Pasajeros) y M2i (Movilidad Integrada en Île-de-France) forman parte de esta ambición, con el desarrollo de un servicio de información de referencia para pasajeros ferroviarios y carreteras a nivel regional. Gracias al uso de herramientas de cálculo predictivo e inteligencia artificial, el objetivo es proporcionar las mejores soluciones de transporte posibles para un viaje en tiempo real, combinando todos los modos de transporte. Estos proyectos representan un presupuesto total de más de 15 millones de euros, incluidos 1,1 millones financiados por Île-de-France Mobilités, llevados a cabo durante 4 años.