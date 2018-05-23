Île-de-France Mobilités, la región de Île-de-France y la SNCF están intensificando los esfuerzos para hacer accesibles las estaciones

Las instalaciones implementadas, que son de gran importancia para las personas con movilidad reducida, benefician a todos los pasajeros. También facilitan el viaje en las estaciones, mientras que el número de pasajeros que pasan por ellas, estimado hoy en más de 3,2 millones cada día, sigue aumentando.

Hasta la fecha, aproximadamente la mitad del programa de 209 emisoras ya ha sido completado. Al pasar de un esfuerzo financiero anual de 135 millones de euros en financiación actual en los últimos dos años a 190 millones de euros en financiación actual, Île-de-France Mobilités, la región de Île-de-France y SNCF pretenden acelerar el despliegue de soluciones de accesibilidad para facilitar la vida diaria de los residentes de Île-de-France y facilitar el acceso al transporte para todos. De media, cada año se ponen a disposición 17 estaciones, es decir, una estación cada tres semanas para el final del programa de trabajo en 2024.

LA ESTACIÓN VALLÉES (LÍNEA L) ES UNO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS RECIENTEMENTE COMPLETADOS.

La obra, que corresponde a una inversión de 13 millones de euros, ha permitido crear una infraestructura importante: en particular un puente peatonal, equipado con ascensores, que conecta los distritos de los tres municipios de Colombes, La Garenne-Colombes y Bois Colombes, al mismo tiempo que facilita el acceso a trenes para personas con movilidad reducida.

Además de estas obras, se construirán nuevas instalaciones para facilitar la vida diaria de los usuarios de la estación: un espacio de trabajo y estación en la estación, así como un servicio de refugio seguro para bicicletas Véligo.

Las cifras clave para la accesibilidad de la estación Vallées (92):

– Inversión de 13 millones de euros,

– Creación de una nueva pasarela peatonal y 3 ascensores para conectar los municipios y acceder a los andenes de la estación,

– Mejora y sustitución de la superficie asfáltica de los andenes,

– Implementación de franjas de vigilancia,

– Nuevo refugio en el andén del lado del edificio de pasajeros,

– Sustitución del mobiliario de plataforma,

– Mejora de la iluminación,

– Poner la señalización en conformidad.