Île-de-France Mobilités encarga 20 trenes nuevos para la línea 11 del metro de París

Esta adquisición asciende a un coste de 187,3 millones de euros, con Île-de-France Mobilités y RATP repartiendo la financiación del proyecto a partes iguales. Cabe señalar que será necesario realizar un segundo pedido de 19 trenes adicionales para permitir la operación de la línea, cuya extensión hasta Rosny Bois-Perrier está en marcha.