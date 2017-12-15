Île-de-France Mobilités encarga 20 trenes nuevos para la línea 11 del metro de París
El modelo MP14 también se utilizará en las líneas 4 y 14, pero en su versión automática. Con los nuevos colores del transporte regional, aportará muchas ventajas como:
- la presencia de pantallas y mapas dinámicos para mejorar la información de los pasajeros
- Mejor comodidad
- Control de ruido más efectivo
- Un consumo energético un 20% menor en comparación con trenes anteriores (iluminación LED, frenado eléctrico, etc.)
Esta adquisición asciende a un coste de 187,3 millones de euros, con Île-de-France Mobilités y RATP repartiendo la financiación del proyecto a partes iguales. Cabe señalar que será necesario realizar un segundo pedido de 19 trenes adicionales para permitir la operación de la línea, cuya extensión hasta Rosny Bois-Perrier está en marcha.