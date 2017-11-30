Île-de-France Mobilités inicia un procedimiento de compensación para los pasajeros del RER A y B

¿Cómo conseguir el reembolso?

Los viajeros con pases Navigo e Imagine R se verán afectados por esta medida. Las personas reembolsadas deberán aportar prueba de un lugar de residencia o actividad profesional situado cerca de las estaciones de una de las dos líneas, excluyendo las estaciones situadas en el intramuros de París.

Más concretamente, para el RER A, los pasajeros que posean un pase Navigo (anual o mensual) activo entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2017 serán reembolsados con 10 €. La cantidad será de 5 € para los poseedores de Imagine R.

Para el RER B, los pasajeros que sean titulares de Navigo (anuales o mensuales) y usuarios habituales del RER B entre febrero y octubre de 2017 serán reembolsados por 20 €. Los beneficiarios de un paquete Imagine R recibirán una compensación de 10 €.

Se pide a todos los pasajeros afectados por esta medida que inicien sesión a partir del 10 de enero de 2018 a las https://mondedommagement.transilien.com/.

Este es el mismo sistema que ya se implementó en julio de 2016, cuando Valérie Pécresse pudo obtener un gesto comercial para beneficiar a los pasajeros afectados por fuertes inundaciones y huelgas.