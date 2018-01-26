Île-de-France Mobilités alquila dos nuevos trenes AGC en la línea P
Mira el vídeo que presenta la llegada de los nuevos trenes.
Desde su llegada en 2016 al frente de la Región, Valérie Pécresse se había propuesto el objetivo de desbloquear una situación que llevaba demasiado tiempo congelada. La llegada de estos nuevos trenes ilustra el deseo de Île-de-France Mobilités de ayudar a los pasajeros de esta línea tras las dificultades diarias que allí encuentran (cancelaciones, retrasos, etc.).
"Esto es una muy buena noticia para los pasajeros de la línea P. Estaba comprometido a encontrar soluciones rápidas para esta línea, que es la última línea no electrificada en Île-de-France. En cuanto me convertí en presidente de la Región, pedí a la SNCF que relanzara el proyecto para electrificar la sucursal de Provins, que se había retrasado demasiado y que espero que se ponga en servicio a finales de 2020. Pero había una urgencia para los pasajeros en Seine-et-Marne, que no podían esperar a que terminara el trabajo al sur de la línea. Por eso, la llegada de estos dos trenes permitirá reducir los retrasos y cancelaciones de trenes que a menudo han sufrido durante demasiado tiempo. ", explica Valérie Pécresse.
"La línea P, la línea Seine-et-Marne, transporta a más de 100.000 pasajeros cada día. La calidad del servicio ofrecido a los pasajeros en la línea se ve afectada por el envejecimiento del equipamiento, con la particularidad de contar con una flota eléctrica y diésel. Se estaba volviendo urgente reemplazarlos por equipos más modernos, y me gustaría agradecer a Île de France Mobilités por esta buena noticia para los clientes del eje La Ferté Milon – Meaux – París, y para nuestros equipos. Esta es una primera piedra del proyecto para transformar la línea P que lanzamos colectivamente junto con el proyecto P+ a finales del año pasado. Un proyecto para mejorar el servicio global, a corto plazo, adaptándolo a las necesidades de viaje, información para pasajeros, servicio en la estación, etc. y proyectándonos ahora sobre cómo será la movilidad en Seine et Marne en los próximos años. ", dice Alain Krakovitch.
Infografía: Llegada de 2 nuevos trenes AGC a la línea P. Para hacer frente a esta emergencia, Île-de-France Mobilité está tomando medidas y alquilando 2 trenes a la región del Gran Este. El tren P, a largo plazo, con la electrificación de la línea P, 20 trenes nuevos y 16 trenes renovados entrarán en circulación para 2020. Gracias a los 2 nuevos trenes AGC, más fiabilidad y más comodidad.
Estos nuevos trenes AGC, que ya no están en producción, funcionan con energía diésel y eléctrica y ofrecerán a los pasajeros del eje correspondiente mayor comodidad : adaptabilidad a personas con movilidad reducida, aire acondicionado, protección por vídeo, sistema de información al pasajero, etc. Además del confort interior, estos trenes AGC permiten una mejor fluidez de la línea y una mayor regularidad de los trenes para satisfacer las necesidades de los pasajeros. La operación y el mantenimiento de estos trenes están financiados íntegramente por Île-de-France Mobilités.
Una vez realizados los trabajos de electrificación en la rama París-Provins, los trenes AGC ya presentes en esta línea serán transferidos al norte para completar el equipamiento París – La Ferté Milon. En cuanto al eje París-Provins, Île-de-France Mobilités reemplazará estos trenes AGC con la llegada de 20 nuevos trenes de Île-de-France, una acción que forma parte del gran plan para modernizar el material rodante de Île-de-France que Valérie Pécresse pretendía.