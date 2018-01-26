Île-de-France Mobilités alquila dos nuevos trenes AGC en la línea P

"Esto es una muy buena noticia para los pasajeros de la línea P. Estaba comprometido a encontrar soluciones rápidas para esta línea, que es la última línea no electrificada en Île-de-France. En cuanto me convertí en presidente de la Región, pedí a la SNCF que relanzara el proyecto para electrificar la sucursal de Provins, que se había retrasado demasiado y que espero que se ponga en servicio a finales de 2020. Pero había una urgencia para los pasajeros en Seine-et-Marne, que no podían esperar a que terminara el trabajo al sur de la línea. Por eso, la llegada de estos dos trenes permitirá reducir los retrasos y cancelaciones de trenes que a menudo han sufrido durante demasiado tiempo. ", explica Valérie Pécresse.



"La línea P, la línea Seine-et-Marne, transporta a más de 100.000 pasajeros cada día. La calidad del servicio ofrecido a los pasajeros en la línea se ve afectada por el envejecimiento del equipamiento, con la particularidad de contar con una flota eléctrica y diésel. Se estaba volviendo urgente reemplazarlos por equipos más modernos, y me gustaría agradecer a Île de France Mobilités por esta buena noticia para los clientes del eje La Ferté Milon – Meaux – París, y para nuestros equipos. Esta es una primera piedra del proyecto para transformar la línea P que lanzamos colectivamente junto con el proyecto P+ a finales del año pasado. Un proyecto para mejorar el servicio global, a corto plazo, adaptándolo a las necesidades de viaje, información para pasajeros, servicio en la estación, etc. y proyectándonos ahora sobre cómo será la movilidad en Seine et Marne en los próximos años. ", dice Alain Krakovitch.