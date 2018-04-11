Île-de-France Mobilités crea un comité de expertos sobre la cuestión del transporte público gratuito

Este comité estará presidido por Jacques Rapoport, ex presidente de SNCF Réseau, quien liderará esta reflexión sin prejuicios recogiendo contribuciones de los ocho departamentos de la región de Île-de-France y de las autoridades locales correspondientes. El ponente designado es Grégoire Marlot, ex Director de Estrategia de SNCF Réseau y miembro de la Comisión Spinetta.

Este comité también estará compuesto por:

Gilles Carrez , diputado LR por Val-de-Marne,

Sin embargo, las conclusiones del estudio realizado deberán tener en cuenta las necesidades de financiación actualmente esenciales para la modernización de la red de transporte público en la región de París. Cabe recordar que los ingresos por tarifas del transporte público recaudados de los usuarios representan casi 3.000 millones de euros al año, o aproximadamente el 30% de los costes operativos anuales del transporte en Île-de-France, que rondan los 10.000 millones de euros anuales. Mejorar la calidad del servicio para todos los usuarios no puede ahorrar estos 3.000 millones de euros. Además, el estudio se centrará en todos los residentes de Île-de-France para evitar cualquier discriminación entre usuarios.

Se espera que el informe de este estudio se presente al Presidente a finales de septiembre de 2018.