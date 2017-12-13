Île-de-France Mobilités sigue modernizando estaciones
Estaciones conectadas: 80 nuevas estaciones equipadas con áreas de espera conectadas
A principios de 2017, Île-de-France Mobilités lanzó el programa de desarrollo de espacios de microtrabajo para equipar 70 estaciones con espacios conectados. Así, antes de tomar su tren, tranvía o autobús, los viajeros pueden aprovechar al máximo su tiempo de espera en estos espacios cómodos y climatizados, equipados con enchufes eléctricos y Wi-Fi gratuito.
Île-de-France Mobilités continúa instalando estos espacios según lo previsto y ha decidido equipar 80 estaciones adicionales en la región de París. SNCF Gares & Connexions está a cargo de la puesta en marcha del programa, que está totalmente financiado por Île-de-France Mobilités.
Los espacios tienen entre 2 y 50 m2 y generalmente se encuentran en el corazón del edificio principal de la estación. Están disponibles para todos los viajeros que quieran adelantarse a su jornada laboral y ahorrar tiempo, o simplemente cargar su teléfono.
Un área de concentración te permite relajarte durante un momento más largo y cómodo, con sillones, estanterías fijas individuales. Un espacio espacioso te permite trabajar en cualquier lugar, recargar tu teléfono y la tablet para guardar tus cosas. Una dinámica te permite trabajar en posición sentada y de pie y hacer llamadas con total confidencialidad, mesa de hotel, tabiques de panel.
Estaciones seguras: la estación de Saint Lazare está equipada con pórticos
La Gare Saint Lazare es la segunda estación de Europa en términos de flujo de pasajeros, solo detrás de la Gare du Nord. A pesar de su importancia y de que la utilizan principalmente personas de la región de Île-de-France, es ahora la única estación importante de la región de Île de France que no está equipada con pasarelas.
En septiembre de 2016, Valérie Pécresse pidió a SNCF que instalara este equipo, necesario tanto para combatir eficazmente el fraude como para preparar la revolución del Smart Navigo (postpago, uso de smartphones, etc.).
Île-de-France Mobilités cubre el 100% del coste de la instalación, es decir, 14 millones de euros.
La instalación de estos pórticos, que se completará en el verano de 2019, se llevará a cabo con el mayor impacto posible en el tráfico de pasajeros en la estación. Además, la instalación de estos pasarelos es también una oportunidad para que la SNCF reorganice el acceso a los andenes y así organizar mejor las tiendas y servicios, pero también para mejorar la información (horarios) y la señalización.
1.800 "torniquetes", algunos de los cuales tienen más de 30 años, también serán reemplazados por estos nuevos modelos o se añadirán en estaciones que no están equipadas, de modo que a finales de 2019, el 90% de los pasajeros que pasen por una estación de la región de París pasarán realmente por validadores (en comparación con el 80% actual).
SNCF y Île-de-France Mobilités han optado por un salto tecnológico que permite gestionar grandes caudales (mejor detección, incluso para niños, sistema de puertas pivotantes, etc.) y que tenga mejor en cuenta la accesibilidad para personas con movilidad reducida. La Comisión de Accesibilidad de la SNCF, compuesta por representantes de las asociaciones, participó en la convocatoria de licitaciones emitida por la SNCF.
Estaciones más accesibles: 929 millones de euros para hacer las estaciones accesibles a todos
Île-de-France Mobilités acaba de aprobar la segunda parte del programa de financiación para la accesibilidad de las 209 estaciones de la SNCF en Île-de-France por un importe de 929 millones de euros. Este amplio proyecto permitirá que personas con movilidad reducida accedan sin dificultad a 268 estaciones en la región de Île-de-France (SNCF y RATP) para 2024, es decir, casi el 95% del tráfico ferroviario en la región de Île-de-France. En total, se invertirán 1.450 millones de euros para hacer accesibles estas estaciones.
Hoy en día, ya hay 146 estaciones accesibles en Île-de-France, de las cuales 34 se construyeron entre 2016 y 2017.
El trabajo de accesibilidad implica la instalación de ascensores, escaleras mecánicas, rampas de acceso, sillones en las zonas de espera, tiras podotáctiles para alerta, balizas acústicas, tiras guía, plataformas elevadoras para acceso directo a trenes y eliminación de obstáculos alrededor de las estaciones. Para llevar a cabo este trabajo, el 50% del presupuesto está financiado por Île-de-France Mobilités, el 25% por la Región de Île-de-France y el 25% por la SNCF.
Estaciones intermodales y accesibles
Se han presentado varios proyectos de desarrollo de estación al Consejo de Mobilité de Île-de-France, como el proyecto de la estación de Poissy, que se debatió con el público en junio de 2017, la estación de Melun, la estación de Saint-Denis y el desarrollo en torno a las estaciones Lyon-Bercy-Austerlitz.
El ejemplo de la renovación completa de la estación de Saint Denis
La quinta estación de Île-de-France (excluyendo las estaciones parisinas), la estación de Saint Denis es frecuentada por más de 90.000 pasajeros al día. Cuenta con una amplia oferta de transporte (2 líneas de tren, 2 líneas de tranvía, 3 líneas de autobús) que se ve reforzada en los próximos años.
El dinamismo del territorio y la evolución del transporte auguran un aumento en el número de pasajeros estimado en un 70% para 2030, es decir, 150.000 pasajeros diarios para una estación que ya está congestionada en hora punta.
Además, la accesibilidad para personas con movilidad reducida es incompleta y la señalización es difícil de leer, especialmente para información sobre conexiones.
Para satisfacer las necesidades de los pasajeros, Île-de-France Mobilités ha lanzado estudios para mejorar la situación. Se presentaron al público del 11 de septiembre al 6 de octubre de 2017.
Reubicación de la estación 1 del tranvía, elevación de los andenes, creación de un nuevo paso subterráneo, aumento de espacios para bicicletas, modernización de la información integrando los diferentes modos de transporte público, facilitando el paso de uno a otro, etc. Los trabajos comenzarán con la accesibilidad de la estación en 2018, con un presupuesto total de 65 millones de euros.
Los detalles del proyecto y los resultados de la consulta pueden encontrarse aquí: http://www.amenagementgare-saint-denis.fr/
