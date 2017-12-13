Île-de-France Mobilités sigue modernizando estaciones

Estaciones seguras: la estación de Saint Lazare está equipada con pórticos

La Gare Saint Lazare es la segunda estación de Europa en términos de flujo de pasajeros, solo detrás de la Gare du Nord. A pesar de su importancia y de que la utilizan principalmente personas de la región de Île-de-France, es ahora la única estación importante de la región de Île de France que no está equipada con pasarelas.

En septiembre de 2016, Valérie Pécresse pidió a SNCF que instalara este equipo, necesario tanto para combatir eficazmente el fraude como para preparar la revolución del Smart Navigo (postpago, uso de smartphones, etc.).

Île-de-France Mobilités cubre el 100% del coste de la instalación, es decir, 14 millones de euros.

La instalación de estos pórticos, que se completará en el verano de 2019, se llevará a cabo con el mayor impacto posible en el tráfico de pasajeros en la estación. Además, la instalación de estos pasarelos es también una oportunidad para que la SNCF reorganice el acceso a los andenes y así organizar mejor las tiendas y servicios, pero también para mejorar la información (horarios) y la señalización.