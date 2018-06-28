Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF lanzan una convocatoria para sustituir a los trenes B del RER
Île-de-France, la RATP y la SNCF están invirtiendo para mejorar la línea B. Las operaciones ya se han realizado: renovación de 117 trenes, creación de una nueva oferta RER B Nord+ con un periodo de mayor afluencia y más trenes. Creación de un centro de mando único. Creación de una tercera vía en Denfert-Rochereau. Mejora de la señalización del túnel de Châtelet. Taller de reparación de trenes en Mitry. 2018, renovación de los últimos 31 trenes (2018-2020). Mejora de la señalización hacia el sur. Creación de un giro de tren en el Plaine-Stade de France. 2019-2022, modernización de los desvíos en Saint-Rémy lès-Chevreuse (2020). Punto de giro del tren en Orsay (2020). Para 2025, llega la llegada de nuevos trenes MING. Control automático de los trenes Nexteo. Mejora del sitio de mantenimiento de Massy
La Línea B del RER es la columna vertebral de la red de transporte de Île-de-France en el eje Norte-Sur. Esta línea, que ofrece hasta 900.000 viajes diarios, es de gran importancia para la operación de la región de Île-de-France.
Por eso, como extensión de sus inversiones sin precedentes para ofrecer una mejor calidad de servicio a los residentes de Île-de-France en todas las líneas de la Región, Île-de-France mobilités, junto con la RATP y la SNCF, decidió en julio de 2016 acelerar la sustitución de los trenes actualmente en circulación por equipos de mayor capacidad, eficientes y cómodos, adaptados a las limitaciones operativas de la línea, inicialmente previsto para 2029-2030.
Este contrato se dimensionará para la adquisición de un máximo de 180 elementos "MING" (Next Generation Interconnected Equipment), y se esperan las primeras entregas en 2024 con vistas a realizar las pruebas de homologación que permitan su puesta en servicio comercial a partir de 2025.
Île-de-France Mobilités y RATP financian todo este programa.
La Línea B está actualmente equipada con 117 trenes MI 79 renovados y 31 trenes MI 84 en proceso de renovación, dos operaciones financiadas por Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF, y que ya han mejorado el confort en estos trenes cuando llega el MING.
El contrato cubrirá el estudio y suministro de equipos, en 2 tramos:
- Una tanche firme de 146 elementos
- una tanche opcional de hasta 34 elementos adicionales
Estos futuros trenes podrán circular por toda la línea B, es decir, en las redes RATP y SNCF, con tensiones dobles de 1500 V DC y 25 kV CA respectivamente.
Estos MING tendrán las siguientes características técnicas principales:
- Una longitud máxima de 208 m en unidad de múltiples
- Un ancho externo que permite coches parcial o totalmente de dos niveles
- Amplia intercirculación entre coches
- Una capacidad entre un 20 y un 30% superior a la del equipo actual
- Regulación térmica, protección por vídeo y sistemas dinámicos de información al pasajero a bordo
- Espacios adaptados para personas en silla de ruedas (UFR) por elementos (situados en los coches delanteros)
- Entre el 10 y el 20% de las plazas reservadas para PRM (Personas con Movilidad Reducida).