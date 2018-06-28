Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF lanzan una convocatoria para sustituir a los trenes B del RER

La Línea B del RER es la columna vertebral de la red de transporte de Île-de-France en el eje Norte-Sur. Esta línea, que ofrece hasta 900.000 viajes diarios, es de gran importancia para la operación de la región de Île-de-France.

Por eso, como extensión de sus inversiones sin precedentes para ofrecer una mejor calidad de servicio a los residentes de Île-de-France en todas las líneas de la Región, Île-de-France mobilités, junto con la RATP y la SNCF, decidió en julio de 2016 acelerar la sustitución de los trenes actualmente en circulación por equipos de mayor capacidad, eficientes y cómodos, adaptados a las limitaciones operativas de la línea, inicialmente previsto para 2029-2030.

Este contrato se dimensionará para la adquisición de un máximo de 180 elementos "MING" (Next Generation Interconnected Equipment), y se esperan las primeras entregas en 2024 con vistas a realizar las pruebas de homologación que permitan su puesta en servicio comercial a partir de 2025.

Île-de-France Mobilités y RATP financian todo este programa.

La Línea B está actualmente equipada con 117 trenes MI 79 renovados y 31 trenes MI 84 en proceso de renovación, dos operaciones financiadas por Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF, y que ya han mejorado el confort en estos trenes cuando llega el MING.

El contrato cubrirá el estudio y suministro de equipos, en 2 tramos:

Una tanche firme de 146 elementos

una tanche opcional de hasta 34 elementos adicionales

Estos futuros trenes podrán circular por toda la línea B, es decir, en las redes RATP y SNCF, con tensiones dobles de 1500 V DC y 25 kV CA respectivamente.

Estos MING tendrán las siguientes características técnicas principales: