Île-de-France Mobilités y RATP lanzan una convocatoria masiva para la compra de autobuses eléctricos

Catherine Guillouard, presidenta y directora ejecutiva de RATP, comenta: "El enorme equipamiento de nuestra flota con autobuses eléctricos demuestra nuestra ambición de convertirnos en un actor clave en la transición energética del sector del transporte público. Nuestro objetivo de tener una flota de autobuses 100% limpia para 2025 en la región de Île-de-France es un verdadero desafío tecnológico que nos obliga a adaptarnos, dentro de plazos muy ajustados, a nuestros 25 depósitos de autobuses. Toda la empresa está movilizada para superar este desafío."



Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités, explica su objetivo: "Mi ambición es proporcionar a la Región vehículos 100% limpios para 2025 para la zona densa (París, ciudades en los suburbios interiores y grandes aglomeraciones regionales). Es un problema de salud pública y un importante problema industrial, en línea con nuestro deseo de hacer de la región de Île-de-France una metrópoli atractiva y ecológica. Por eso Île-de-France Mobilités está lanzando la mayor convocatoria para autobuses eléctricos en Europa con la RATP. Para los suburbios exteriores, Île-de-France Mobilités está trabajando actualmente en lanzar una convocatoria para unos 450 autobuses durante 3 años para apoyar las mejoras en las líneas implementadas desde 2016 y para continuar equipando a otros operadores de Île-de-France con autobuses limpios (Transdev, Keolis, Car Lacroix, etc.).