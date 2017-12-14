Planes de movilidad: Île-de-France Mobilités y la región ayudan a las empresas a optimizar sus desplazamientos

Esta obligación de implementar un Plan de Movilidad se cumple en el marco de la Ley sobre la Transición Energética para el Crecimiento Verde del 17 de agosto de 2015, que afecta a 7.000 empresas de la región de Île-de-France. El objetivo es promover el transporte más limpio entre los empleados y desarrollar el principio de ecomovilidad en la empresa, pensando, por ejemplo, en sistemas de teletrabajo o coche compartido. En total, casi el 70% de los empleados de la región se verán afectados por un plan de movilidad de empresas o administración (PDM) en 2019.

"Estos planes de movilidad son una verdadera oportunidad para que nuestras empresas de la región de Île-de-France aumenten la productividad haciendo que los desplazamientos de sus empleados, proveedores y clientes sean más eficientes. En términos concretos, se trata tanto de racionalizar sus costes como de reducir los accidentes de desplazamiento, limitando al mismo tiempo el impacto medioambiental del transporte. Île-de-France Mobilités y la región de Île-de-France están trabajando junto a profesionales para cumplir con esta nueva obligación regulatoria, ya que les ayudamos a empezar gracias al asesoramiento de expertos en movilidad, herramientas online y subvenciones regionales", explica Stéphane Beaudet, vicepresidente de Île-de-France Mobilités y de la Región de Île-de-France encargada de Transporte.