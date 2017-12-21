Île-de-France Mobilités refuerza 90 líneas de autobús adicionales

"Como parte de la "Revolución en el Transporte", hemos trabajado durante mucho tiempo con funcionarios electos locales, operadores de transporte y pasajeros para garantizar una mejor oferta de autobuses en Île-de-France", explica Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités. "Tienen que venir más a menudo, durante más tiempo, especialmente de noche y fines de semana, y tener en cuenta los cambios en cada territorio, los nuevos barrios, las zonas de empleo. También puede ser una respuesta inmediata para los viajeros de los suburbios exteriores que no tienen acceso a ningún medio de transporte. Por eso modificamos ciertas líneas, creamos nuevas. En dos años, ya hemos mejorado 250 líneas de autobús, con especial enfoque en la red de autobuses nocturnos de Noctilien, que está aumentando su potencia y reemplazando la red ferroviaria cuando está cerrada. »

Casi 250 líneas han sido modificadas en 2 años para mejorar los trayectos de los residentes de Île-de-France, aumentando el presupuesto anual dedicado a la red de autobuses en más de 100 millones de euros desde 2016.