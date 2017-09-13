Juegos Olímpicos 2024: Île-de-France Mobilités está comprometida con un transporte eficiente

Modos de transporte modernos y accesibles

Entre 2016 y 2024, se entregarán más de 1.000 trenes nuevos o renovados. La modernización y el desarrollo del transporte es una de las prioridades de Île-de-France Mobilités, con el fin de mejorar la calidad del servicio para los pasajeros.

El esfuerzo también se centra en la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Para 2024, todo el transporte público de superficie será accesible para personas con movilidad reducida, así como para las estaciones principales.