Juegos Olímpicos 2024: Île-de-France Mobilités está comprometida con un transporte eficiente
La red de transporte dará servicio a todas las sedes olímpicas
Gracias a importantes inversiones en la renovación del material rodante, la creación de nuevas líneas y el refuerzo de las existentes, todas las sedes olímpicas estarán a menos de 45 minutos de París en transporte público. Además, las 750 estaciones y estaciones de metro de la región de Île-de-France están en proceso de renovación para hacerlas más atractivas y facilitar los intercambios entre modos de transporte.
Servicios de transporte público para los Juegos Olímpicos
Creación de nuevos servicios, transporte respetuoso con el medio ambiente, ampliación de líneas... ¡descubre el futuro del transporte en Île-de-France!
Modos de transporte modernos y accesibles
Entre 2016 y 2024, se entregarán más de 1.000 trenes nuevos o renovados. La modernización y el desarrollo del transporte es una de las prioridades de Île-de-France Mobilités, con el fin de mejorar la calidad del servicio para los pasajeros.
El esfuerzo también se centra en la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Para 2024, todo el transporte público de superficie será accesible para personas con movilidad reducida, así como para las estaciones principales.