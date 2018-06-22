Île-de-France Mobilités está comprometida con la mejora de la calidad del aire

Vehículos más limpios

Objetivos ambiciosos:

Vehículos 100% limpios en la zona densa para 2025

Autobuses 100% limpios para 2030 para toda la región

Para lograr estos objetivos, Île-de-France Mobilités está persiguiendo, en colaboración con todos los operadores de transporte, el despliegue de autobuses eléctricos y de biogás , convirtiendo así a la región de Île-de-France en una referencia mundial en transporte público por carretera de muy bajo carbono.

Se espera que se encarguen más de 2000 autobuses limpios para 2020

Al mismo tiempo, se están llevando a cabo trabajos para adaptar los depósitos de autobuses a energía limpia, lo que permite, por ejemplo, acomodar vehículos eléctricos o bio-NGV.

Île-de-France Mobilités también sigue experimentando con nuevas tecnologías como combustibles sintéticos (GTL y HVO) o el sector del hidrógeno.