Île-de-France Mobilités está comprometida con la mejora de la calidad del aire
Este estudio es un hecho inédito a nivel mundial
Los datos recogidos permitirán:
- Airparif para refinar el conocimiento sobre las emisiones contaminantes en condiciones reales
- Île-de-France Mobilités para medir los beneficios para los residentes de Île-de-France de su política de mejora de la calidad del aire
Autobuses 100% eléctricos para 2025 para una mejor calidad de vida. Se desplegarán 5 autobuses NGV en la línea exprés Massy-Saclay. Se desplegarán 11 autobuses eléctricos en las redes Argenteuil-Sartrouville y Saint-Quentin-en-Yvelines. Se probarán 2 autobuses de hidrógeno en la red del Grand Parc de Versalles.
Nuevos pedidos entre 2018 y 2020. 1200 vehículos eléctricos o de biogás para París y los suburbios interiores. 800 vehículos eléctricos o de biogás para los suburbios exteriores. 11 depósitos de autobuses convertidos para cargar autobuses limpios.
La transición energética, un gran desafío para el transporte
El transporte por carretera (coches, camiones, autobuses, etc.) es responsable de una proporción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero, óxidos de nitrógeno y partículas finas. Aunque la cuota de contaminación para los autobuses, en relación con el número de personas transportadas, es menor que para otros modos de transporte por carretera, sigue siendo un importante tema de salud pública.
Vehículos más limpios
Objetivos ambiciosos:
- Vehículos 100% limpios en la zona densa para 2025
- Autobuses 100% limpios para 2030 para toda la región
Para lograr estos objetivos, Île-de-France Mobilités está persiguiendo, en colaboración con todos los operadores de transporte, el despliegue de autobuses eléctricos y de biogás , convirtiendo así a la región de Île-de-France en una referencia mundial en transporte público por carretera de muy bajo carbono.
Se espera que se encarguen más de 2000 autobuses limpios para 2020
Al mismo tiempo, se están llevando a cabo trabajos para adaptar los depósitos de autobuses a energía limpia, lo que permite, por ejemplo, acomodar vehículos eléctricos o bio-NGV.
Île-de-France Mobilités también sigue experimentando con nuevas tecnologías como combustibles sintéticos (GTL y HVO) o el sector del hidrógeno.
¿Qué impacto tienen los motores y los combustibles en la calidad del aire?
Île-de-France Mobilités está realizando, junto con Airparif, un estudio que debería mejorar los modelos de previsión de las emisiones de contaminantes en Île-de-France. Este estudio durará un año y comenzará el lunes 18 de junio.
Île-de-France Mobilités y Airparif están probando, en condiciones reales de tráfico, diferentes tipos de motores y combustibles en varios tipos de vehículos, con un total de 22 autobuses probados (durante períodos de dos semanas cada vez).
Los datos recogidos permitirán perfeccionar los modelos existentes de monitorización y previsión de la calidad del aire y evaluar los efectos a corto y medio plazo de la política de modernización de la flota de autobuses liderada por Île-de-France Mobilités.
El desarrollo de nuevas formas de movilidad
Île-de-France Mobilités también ha implementado una política ambiciosa para desarrollar nuevas formas de movilidad , como el coche compartido para reducir el número de coches en las carreteras, bicicletas eléctricas, lanzaderas eléctricas autónomas y mediante la instalación de estaciones de carga eléctrica y espacios reservados para el carpooling en instalaciones de aparcamiento cercano a las estaciones. Todas estas medidas contribuyen a mejorar la calidad del aire para todos los residentes de Île-de-France.