Île-de-France Mobilités y SNCF Gares & Connexions inauguran una nueva zona de Véligo Gare de l'Est

La zona de Véligo Gare de l'Est: un armario seguro para bicicletas en el patio de la estación

Idealmente situado en el patio delantero de la estación, el nuevo espacio de Véligo es fácil de encontrar. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contiene 69 espacios seguros que se complementan con unos cuarenta aros de acceso libre. Este nuevo casillero para bicicletas está equipado con sistemas de enganche VeloUp, portaequipajes de doble nivel y puede acomodar bicicletas clásicas pero también bicicletas asistidas eléctricamente y tándems. Bien iluminadas y equipadas con videovigilancia, las zonas de Véligo garantizan la seguridad de los pasajeros y sus bicicletas.

El objetivo de Île-de-France Mobilités es fomentar el uso de bicicletas por parte de los pasajeros que acuden regularmente a la estación por motivos de negocios o de viaje personal. Así, como ocurre con todas las taquillas de Véligo, para beneficiarse de uno de los espacios seguros, los usuarios de bicicletas y trenes deben poseer la tarjeta Navigo cargada con un billete de transporte válido, gracias a lo cual podrán abrir las instalaciones. También deben solicitar una suscripción anual adicional en su pase navigo (para Véligo Gare de l'Est, la suscripción es de 20 € al año).

El coste del proyecto es de 190.000 € sin impuestos, de los cuales el 75% está financiado por Île-de-France Mobilités y el 25% por SNCF.

La apertura del Véligo en la estación Paris Est marca una nueva etapa en el despliegue de este servicio en las principales estaciones parisinas, tras Rosa Parks (RER E) y Paris-Montparnasse en 2016. La siguiente será la estación Paris-Saint-Lazare, con los primeros 40 espacios que se pondrán en servicio en 2019. A largo plazo se planifican 100 plazas. También se planea una aceleración del programa en la Gare de Lyon, Gard du Nord y Gare d'Austerlitz. Además, se están llevando a cabo conversaciones entre Île-de-France Mobilités y la ciudad de París para desarrollar el programa Véligo en las principales estaciones de la entrada a París, como Nation, Porte de Clichy, Porte Dauphine y Porte Maillot.

El nuevo espacio de Véligo se une a los 98 espacios de Île de France

Actualmente, Véligo ofrece plazas de aparcamiento para bicicletas lo más cerca posible de estaciones en toda la región, con más de 6.000 plazas ya disponibles en 98 estaciones y estaciones. Île-de-France Mobilités continúa el desarrollo de Véligo; por ejemplo, en 2018 se planifican 4 nuevos espacios en las estaciones C del RER (Savigny-sur-Orge, Epinay-sur-Orge, Saint Michel-sur-Orge y Marolles-en-Hurepoix) y en febrero de 2018, Île-de-France Mobilités aprobó la financiación de 450 nuevos espacios en 17 nuevas casas de arena por un importe total de 1,17 millones de euros (70% IDFM, 30% SNCF).

Véligo, un servicio emblemático de las nuevas estaciones de Île-de-France

Las estaciones son lugares en el corazón de la ciudad que deben facilitar la vida diaria de clientes, viajeros y residentes locales. La política de intermodalidad llevada a cabo por Île-de-France Mobilités junto con SNCF Gares & Connexions tiene como objetivo maximizar el nivel de servicio ofrecido a todas las formas de movilidad, ampliar la variedad modal que ofrecen a los pasajeros y así apoyar la evolución de sus estilos de vida.

El despliegue de taquillas Véligo, la implantación de 170 espacios conectados en las estaciones, la creación de más de 10.000 plazas de aparcamiento y transporte, la multiplicación de los armarios para equipajes, la puesta en marcha de las 268 estaciones en accesibilidad para 2024 (instalación de ascensores, pasarelas peatonales, etc.), pero también la oferta de tiendas en las estaciones, Restaurantes, zonas de trabajo y relajación amplían la gama de servicios ofrecidos a los viajeros para una mejor experiencia de viaje.