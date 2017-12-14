Île-de-France Mobilités aprueba la ruta de la extensión del tranvía 3 hasta Porte Dauphine
Aunque la puesta en marcha de la parte de la línea T3 entre Porte de la Chapelle y Porte d'Asnières está prevista para finales de 2018, es en efecto el último tramo entre Porte d'Asnières y Porte Dauphine el que continúa su desarrollo con la validación de su ruta por parte de Île-de-France Mobilités.
Tras consultar con los residentes en 2016 y realizar trabajos técnicos con los ayuntamientos del distrito, la ruta de la extensión del T3 es cruzar los distritos 17 y 16 de París, así como los municipios de Levallois-Perret y Neuilly-sur-Seine. Una investigación pública que se llevará a cabo en 2018 presentará este proyecto para ampliar un presupuesto de 165 millones de euros.
Con esta ampliación, la línea T3 gana 7 estaciones más y 3,2 km más, para un tiempo de viaje de 12 minutos. Corresponderá con las líneas 1, 2 y 3 del Metro y las líneas C y E del RER. Se espera que 8 trenes nuevos, financiados íntegramente por Île-de-France Mobilités, presten servicio en esta parte de la línea y transporten alrededor de 59.000 pasajeros diarios durante la semana.
Ruta de la extensión de la línea del tranvía 3. De Porte d'Asnières a Porte Dauphine