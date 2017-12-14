Île-de-France Mobilités aprueba la ruta de la extensión del tranvía 3 hasta Porte Dauphine

Con esta ampliación, la línea T3 gana 7 estaciones más y 3,2 km más, para un tiempo de viaje de 12 minutos. Corresponderá con las líneas 1, 2 y 3 del Metro y las líneas C y E del RER. Se espera que 8 trenes nuevos, financiados íntegramente por Île-de-France Mobilités, presten servicio en esta parte de la línea y transporten alrededor de 59.000 pasajeros diarios durante la semana.