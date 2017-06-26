Île-de-France Mobilités te invita a elegir el patrón de tus tejidos de transporte

4 Opciones de patrón

La consulta tendrá lugar del 26 de junio al 5 de julio de 2017 en la página web de http://www.designdevostransports.fr/

Los votantes tendrán la opción entre 4 razones diferentes:

Motivo del viajero: la silueta del viajero, emblema del transporte de Île-de-France durante varios años, se utiliza como un patrón regular de cuadrícula escalonada

Motivo territorial: Líneas de colores, similares a las líneas de la red de transporte, se superponen a una visión simbólica del territorio de Île-de-France

Patrón vertical: Dos colores monocromos están dispuestos verticalmente de forma asimétrica. Se aplica un patrón de forro polar a toda la tela

El patrón elegido puede luego declinarse en diferentes colores.