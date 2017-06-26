Île-de-France Mobilités te invita a elegir el patrón de tus tejidos de transporte
4 Opciones de patrón
La consulta tendrá lugar del 26 de junio al 5 de julio de 2017 en la página web de http://www.designdevostransports.fr/
Los votantes tendrán la opción entre 4 razones diferentes:
Motivo del viajero: la silueta del viajero, emblema del transporte de Île-de-France durante varios años, se utiliza como un patrón regular de cuadrícula escalonada
Motivo territorial: Líneas de colores, similares a las líneas de la red de transporte, se superponen a una visión simbólica del territorio de Île-de-France
Motivo territorial: Líneas de colores, similares a las líneas de la red de transporte, se superponen a una visión simbólica del territorio de Île-de-France
Patrón vertical: Dos colores monocromos están dispuestos verticalmente de forma asimétrica. Se aplica un patrón de forro polar a toda la tela
El patrón elegido puede luego declinarse en diferentes colores.
La elección de la armonización
La creación y aplicación de un único tejido en todo el material rodante de la región de Île-de-France permitirá armonizar la identidad regional, mejorar y estandarizar la calidad del tejido integrando un enfoque de eficiencia económica. Esto ayudará a racionalizar y reducir los costes de mantenimiento.
"Aunque la revolución del transporte en Île-de-France que inicié hace un año implica obviamente grandes inversiones en material rodante para mejorar las condiciones de transporte, también implica mejorar el confort, en particular con la elección del diseño interior del material rodante en la región de Île-de-France", dijo Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités y de la región de Île-de-France.
Quiero escuchar a los pasajeros y tener en cuenta sus opiniones sobre la elección de la tela que cubrirá todo el material rodante futuro en la región de Île-de-France. Esta consulta a través de Internet se ha puesto en marcha para que los residentes de Île-de-France puedan, de forma sencilla y rápida, dar su opinión sobre el transporte del mañana."