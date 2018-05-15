Île-de-France Mobilités te transporta al Download Festival en Brétigny

El Download Festival es un festival de rock creado en 2003 en Donington Park, en Castle Donington, Inglaterra. Su evolución le ha llevado a otros lugares, como Glasgow, en 2004, o París, en 2016.

La edición de 2018 se celebrará de nuevo en Francia y tendrá lugar el fin de semana del 15 al 18 de junio de 2018 en la base aérea 217 de Brétigny sur Orge.

En este contexto, se han instalado trenes adicionales para asegurar el transporte de los asistentes al festival de regreso. Además, los trenes saldrán de Brétigny hacia París (terminal de Paris Austerlitz).

Aquí tienes la lista y los horarios de los trenes configurados para la ocasión.