Inauguración de la línea exprés 91-06 en el Plateau de Saclay
Este nuevo tramo, de 6,7 km de longitud y 12 estaciones, es el tercero y último de la línea después de que el primero entre Saint-Quentin-en-Yvelines y Magny-les-Hameaux se convirtiera en un carril dedicado en 2000, y luego en un segundo en 2009 entre Massy y la École Polytechnique. Este carril reservado también está abierto a otras líneas de transporte, incluyendo las líneas 9, 10 y 91-10.
Un eslabón esencial en el proyecto del campus científico de París-Saclay
La línea 91-06 está conectada con las numerosas líneas que cruzan el territorio: RER B y C, Massy-TGV, aeropuerto de Orly, futuro metro automático Grand Paris Express, Transilien, tranvía-tren Massy-Évry, etc. Esto permitirá apoyar el desarrollo del Plateau de Saclay, y en particular la constitución gradual del núcleo económico y científico con la próxima llegada de nuevas instituciones de educación superior, nuevas empresas y laboratorios, nuevos estudiantes y residentes. Esta nueva sección permite atender una zona con 10.000 habitantes, 15.000 empleos y 14.000 estudiantes cada 4 minutos durante la hora punta.
El proyecto fue llevado a cabo por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y financiado por la región de Île-de-France, el Estado y el departamento de Essonne. El material rodante y los costes de operación de la línea están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF).