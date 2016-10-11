Inauguración de la línea exprés 91-06 en el Plateau de Saclay

Un eslabón esencial en el proyecto del campus científico de París-Saclay

La línea 91-06 está conectada con las numerosas líneas que cruzan el territorio: RER B y C, Massy-TGV, aeropuerto de Orly, futuro metro automático Grand Paris Express, Transilien, tranvía-tren Massy-Évry, etc. Esto permitirá apoyar el desarrollo del Plateau de Saclay, y en particular la constitución gradual del núcleo económico y científico con la próxima llegada de nuevas instituciones de educación superior, nuevas empresas y laboratorios, nuevos estudiantes y residentes. Esta nueva sección permite atender una zona con 10.000 habitantes, 15.000 empleos y 14.000 estudiantes cada 4 minutos durante la hora punta.

El proyecto fue llevado a cabo por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y financiado por la región de Île-de-France, el Estado y el departamento de Essonne. El material rodante y los costes de operación de la línea están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF).