Inauguración del tramo subterráneo del tranvía 6

La línea de tranvía 6 da servicio actualmente a 21 estaciones, 9 municipios y conecta París, el distrito de La Défense, Versalles, Rambouillet o Chartres mediante conexiones con la red de transporte existente (línea de metro 13 en Châtillon – Montrouge, tren-RER C y líneas L y N) con Viroflay – Rive Droite y Viroflay – Rive Gauche.

En todos los municipios que atraviesan, la red de autobuses ha sido reestructurada para facilitar las conexiones con el tranvía y fomentar la intermodalidad.

El tranvía circula todo el año desde las 5:30 hasta las 0:30 y hasta la 1:30 los fines de semana y vísperas de festivos. Viajando a una velocidad media de 19 km/h, pasa por la estación cada 4 minutos en hora punta y cada 7 minutos en horas poco punta, y luego cada 15 minutos después de las 22:30 entre semana. Esta frecuencia está entre 7 y 10 minutos los fines de semana y festivos.