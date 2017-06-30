Una nueva línea de tranvía en Île-de-France

El Gran París se convierte en realidad

La primera línea del Grand Paris, el Tranvía 11 Express, conecta dos zonas de los suburbios de Île-de-France, sin pasar por París. Es una respuesta a las necesidades de los habitantes del norte de la región de Île-de-France: simplificará su vida diaria y dará un nuevo impulso a zonas que antes estaban desatendidas. Alrededor de las 7 estaciones, se están desarrollando nuevos centros que se conectarán entre sí. Esta orbita de los parques empresariales es una garantía de atractivo para todo el territorio.



Estos 11 km de línea en el norte de Île-de-France eran muy esperados por los residentes locales, escolares y negocios de los territorios. Este fin de semana, Île-de-France Mobilités ofrece acceso gratuito a residentes y personas curiosas para viajar en la línea durante estos dos días de descubrimiento.



No hace falta pasar sistemáticamente por París para ir de Epinay-sur-Seine a Le Bourget. El Tranvía 11 Express te permite desplazarte rápidamente de un barrio a otro.



El viernes 30 de junio, en vísperas de su puesta en marcha comercial, Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités y de la región de Île-de-France, partió de Epinay-sur-Seine para un breve viaje de descubrimiento a bordo del Tranvía 11 Express, en presencia de funcionarios electos locales, financiadores y representantes de la SNCF.