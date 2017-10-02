Inauguración del nuevo depósito de autobuses en Vélizy y lanzamiento de autobuses eléctricos en la línea 23

Una nueva estación de autobuses para Vélizy-Villacoublay

Situada en Vélizy-Villacoublay, la nueva estación de autobuses permite:

- para acomodar una flota de autobuses más grande

- realizar operaciones de mantenimiento en vehículos diésel (existentes) o de nuevas generaciones (híbridos y luego eléctricos)

- facilitar la circulación de autobuses durante los lanzamientos en línea gracias a la ubicación más centralizada del depósito.



Hasta la fecha, el depósito acoge vehículos de las 12 líneas comerciales de la red de autobuses de Vélizy, así como de la línea Express 60 (Massy-Vélizy), para un total de 80 vehículos. Este proyecto forma parte de la estrategia global de Île-de-France Mobilités para controlar los yacimientos. La adquisición de terrenos y la construcción del depósito de autobuses fueron financiadas al 100% por Île-de-France Mobilités.

Experimentación con un autobús eléctrico en la línea 23 como parte del Grand Paris des Buses

A partir de septiembre de 2017 y durante un año, Île-de-France Mobilités y Keolis probarán la tecnología de "autonomía total" del autobús eléctrico Aptis de Alstom para la línea 23 de la red Versailles-Vélizy. El experimento forma parte del programa Grand Paris Bus.