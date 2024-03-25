Inversión: 4.000 millones de euros para un RER C más eficiente
Como otros 540.000 pasajeros, puedes utilizarla cada día para ir al trabajo o ver a tus seres queridos: la línea C del RER es una de las más grandes y largas (176 km) de la red de transporte público de la región de París.
Durante varios meses, los pasajeros se han visto afectados por una caída en el rendimiento en la línea. Los trenes circulan con menos del 90% de puntualidad, un número inferior a las expectativas establecidas por el contrato entre Île-de-France Mobilités y SNCF Réseau, encargada de la operación de la línea.
Un plan de inversión para mejorar las condiciones de viaje en la línea C del RER
Para 2035, Île-de-France Mobilités invertirá 4.000 millones de euros en un plan de inversión, también conocido como plan maestro.
¿Qué es un plan maestro?
Una guía completa, diseñada en consulta con todos los actores implicados para definir colectivamente los objetivos de trabajo a corto, medio y largo plazo y su financiación.
¿Su objetivo?
- Mejorar la vida diaria de los viajeros,
- Reducir el número de incidentes,
- Para mejorar el flujo de tráfico en la línea RER C a largo plazo.
4.000 millones de euros para modernizar el RER C
Para satisfacer las necesidades de los pasajeros teniendo en cuenta la realidad sobre el terreno, el Plan Director fue redactado por varias manos, en colaboración con autoridades locales y asociaciones de pasajeros.
Se basa en 3 áreas de mejora :
- La renovación de trenes para modelos más modernos, cómodos y eficientes,
- Modernización y mejora de la infraestructura existente,
- La adaptación de la oferta.
1- Renovación de todos los trenes para 2033
Trenes nuevos, más cómodos, eficientes y modernos, reemplazarán a los modelos actuales para 2033.
Una renovación que puede comenzar una vez que se complete el trabajo de adaptación y modernización de la infraestructura. Trabajo(mejora de los andenes, modernización de los sistemas de suministro eléctrico, etc.), que es esencial para la recepción de nuevos vehículos en una línea.
2- Renovación y modernización de la infraestructura de la línea
La línea C del RER cuenta con varias ramales y un tráfico intenso que la hacen una línea compleja de operar.
Para mejorar el flujo de tráfico y reducir la recurrencia de incidentes, la modernización de la infraestructura es imprescindible.
Mientras que cada año SNCF Network organiza operaciones de mantenimiento y renovación de vías y cambios, se lanzarán nuevos proyectos más ambiciosos.
¿Entre ellos? La modernización de la línea en el territorio del Val d'Orge, un centro neurálgico que permitirá a:
- Facilitar la gestión de todo el tráfico
- Para acomodar los nuevos modelos RER
- Facilitar la intervención en caso de problemas
- Aumentar el número de trenes entre Juvisy y Brétigny-sur-Orge
Dos nuevos talleres de mantenimiento para la línea C del RER
La llegada de estos trenes más modernos irá acompañada por la creación de dos nuevos talleres de mantenimiento en Brétigny-sur-Orge y Gennevilliers , así como por la renovación del taller de Ardoines.
¿El objetivo? Mejorar la capacidad de respuesta de la línea (es decir, responder a un incidente restableciendo rápidamente el tráfico) y acomodar los nuevos trenes de la manera óptima.
3- Adaptar la oferta para limitar el impacto de un incidente en el tráfico general
Al mejorar la adaptabilidad de una línea, es posible reducir el impacto de un incidente en el resto del tráfico y así no interrumpir el tráfico general. Una solución concreta que pueda implementarse una vez finalizadas las obras de modernización, para 2030.
Este trabajo permitirá mejorar la capacidad de giro de los trenes. Es decir, la posibilidad de enviar un tren de vuelta en la dirección contraria para mejorar el flujo de tráfico en caso de incidentes.