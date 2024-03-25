Inversión: 4.000 millones de euros para un RER C más eficiente

Como otros 540.000 pasajeros, puedes utilizarla cada día para ir al trabajo o ver a tus seres queridos: la línea C del RER es una de las más grandes y largas (176 km) de la red de transporte público de la región de París.

Durante varios meses, los pasajeros se han visto afectados por una caída en el rendimiento en la línea. Los trenes circulan con menos del 90% de puntualidad, un número inferior a las expectativas establecidas por el contrato entre Île-de-France Mobilités y SNCF Réseau, encargada de la operación de la línea.

Un plan de inversión para mejorar las condiciones de viaje en la línea C del RER

Para 2035, Île-de-France Mobilités invertirá 4.000 millones de euros en un plan de inversión, también conocido como plan maestro.

¿Qué es un plan maestro?

Una guía completa, diseñada en consulta con todos los actores implicados para definir colectivamente los objetivos de trabajo a corto, medio y largo plazo y su financiación.

¿Su objetivo?