Tu iPhone se convierte en tu pase Navigo
Valida directamente con tu iPhone
No más buscar tu pase Navigo en el fondo de la bolsa: ahora está lo más cerca posible de ti, justo en el corazón de tu iPhone*, integrado en la app de Apple Maps.
Acercarse, validar
Validar tus desplazamientos en transporte público en la región de Île-de-France nunca ha sido tan fácil:
- Sujeta tu iPhone o Apple Watch cerca del quiosco de validación
- ¡Es todo!
Sigue viajando, aunque tu iPhone se quede sin energía
Aunque tu iPhone se quede sin batería, tu pase Navigo sigue estando accesible.
El modo "Reserva" funciona hasta cinco horas después de que se haya descargado la batería para que puedas seguir validando.
Navigo en tu iPhone: cómo usarlo
- Abre la aplicación Île-de-France Mobilités
- Elige un billete
- Paga directamente con Apple Pay
- Añade tu Navigo a la app de Apple Maps (solo cuando uses el servicio por primera vez)
- ¡Viaja en total libertad!
Navigo en tu Apple Watch: también es posible
¿Prefieres validar directamente con tu Apple Watch? ¡Fácil!
Así es como instalar tu Navigo Pass directamente en tu Apple Watch*:
- Abre la app del Apple Watch en tu iPhone
- Haz clic en "Tarjetas y Apple Pay"
- Luego selecciona "Añadir un mapa"
- Elige "Navigo"
- Elige el billete que prefieras
- Paga directamente con Apple Pay
- Tu Navigo se añade a tu Apple Watch, puedes validarlo
¿Qué billetes de transporte están disponibles para comprar?
Como recordatorio
Los billetes para Navigo Annual, imagine R, Solidarité Transport y Origin-Destination aún no están disponibles para su compra.
Disponible en la aplicación Île-de-France Mobilités
Las entradas compradas en la app Île-de-France Mobilités se añaden automáticamente a la app de Apple Maps.
- Libro de entradas T+ (precio completo y reducido)
- Entrada individual t+ a precio completo
- Billetes de Orlybus y Roissybus
- Fin de semana de Navigo Jeunes (con elección de zonas)
- Día de Navigo (con elección de zonas)
- Semana Navigo (zonas 1-5)
- Mes Navigo (zonas 1-5)
Disponible en la app Apple Wallet
- Libro de entradas T+ (precio completo y reducido)
- Billete t+ de tarifa completa
- Billetes de Orlybus y Roissybus
- Día Navigo (zonas 1-3 o 1-5)
El Pase París 2024 también estará disponible para su compra en iPhone a partir de mediados de junio
Del 20 de julio al 8 de septiembre, podrás validar el Pase París 2024 en las estaciones desde la app Apple Maps o con tu iPhone desde la app Île-de-France Mobilités.
*Para cargar tickets en un iPhone o Watch, el usuario debe tener al menos un iPhone XS, XR o iPhone SE 2 con al menos iOS 17.5 y la versión 8.1 de la app Île-de-France Mobilités, y un Watch Series 6 o Watch SE 2 con al menos WatchOS 10.5.