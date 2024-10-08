Juegos de París 2024: ¿qué legado para el transporte en Île-de-France?

¿Juegos Olímpicos y Paralímpicos 100% servidos por transporte público? Esta es la apuesta loca a la que Île-de-France Mobilités y sus operadores respondieron este verano. Un desafío histórico, asumido gracias a un trabajo de modernización y coordinación de la red, tan colosal como meticuloso, anticipado durante muchos años.

Más allá de las cifras y los 4 millones de pasajeros transportados cada día por toda la región, los Juegos de París 2024 han acelerado la revolución en el transporte de Île-de-France, dejando un legado duradero para los millones de pasajeros diarios.