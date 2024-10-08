Juegos de París 2024: ¿qué legado para el transporte en Île-de-France?
¿Juegos Olímpicos y Paralímpicos 100% servidos por transporte público? Esta es la apuesta loca a la que Île-de-France Mobilités y sus operadores respondieron este verano. Un desafío histórico, asumido gracias a un trabajo de modernización y coordinación de la red, tan colosal como meticuloso, anticipado durante muchos años.
Más allá de las cifras y los 4 millones de pasajeros transportados cada día por toda la región, los Juegos de París 2024 han acelerado la revolución en el transporte de Île-de-France, dejando un legado duradero para los millones de pasajeros diarios.
Juegos de París 2024, ¿cuál es el legado del transporte público en Île-de-France?
Metro, RER, tranvía, tus líneas están en proceso de ampliación
- El aeropuerto en las puertas del metro : en 2024, la línea 14 del metro se amplió entre Saint-Denis Pleyel al norte y el aeropuerto de Orly al sur, que ahora está a 25 minutos de Châtelet
- El RER E ha llegado a Nanterre : la línea se ha extendido entre Haussmann - Saint-Lazare y Nanterre - La Folie, dejando La Défense a solo 11 minutos de la Gare du Nord
- Rosny-sous-Bois se acerca a París : la línea 11 del metro ha ampliado su trayecto entre la antigua terminal de Mairie des Lilas y la estación Rosny Bois-Perrier, que ahora está a 24 minutos de Châtelet (frente a los 55 minutos anteriores)
- La línea 12, un nuevo terminal en Seine-Saint-Denis : la línea 12 del metro ha retrasado su terminal hasta la Mairie d'Aubervilliers (93)
- La T3b conecta la Porte d'Asnières con la Porte Dauphine : el tranvía T3b conecta ahora la Porte d'Asnières (17 de París) con la Porte Maillot (16 de París)
Modernización: el futuro de tu transporte está llegando ahora
1200 metros, trenes y trenes RER nuevos o renovados desde 2016
Regio 2N, RERNG, MP14... ¿Estos nombres no te dicen nada? Y, sin embargo, estos son los modelos de los trenes 1200, RER y metros, renovados o nuevos, que llegaron a vuestras líneas entre 2016 y los Juegos de París 2024.
Billetes e información más adaptados a la vida diaria de los pasajeros
- Metros, información de tráfico en tiempo real, indicación del número de personas a bordo, aumento del tamaño de la fuente y alivio para hacer la información más accesible... Se han instalado pantallas multilingües en la plataforma en algunas de tus líneas
- Billetes simples y desmaterializados : ya no hay colas; desde la primavera de 2024 puedes comprar tus billetes, recargar tus suscripciones a Navigo o validar en el transporte público, directamente con tus smartphones Apple y Android.
Inversiones para viajes cada vez más seguros
- 80.000 cámaras de vigilancia instaladas en tu red : sus imágenes se envían en tiempo real al Centro de Coordinación y Seguridad (o CCOS). Situado en el corazón de la prefectura de policía de París, el CCOS reúne personal de la Policía, la gendarmería, soldados de la Operación Sentinelle, Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF. ¿El objetivo de este centro de seguridad compartido? Reducir los incidentes de red.
- Creación de la Brigada Regional de Transportes : esta brigada, creada en la primavera de 2024 y con 50 agentes, contará con unos cien para 2025. Sus misiones: luchar contra el tráfico de drogas y la venta ambulante en el transporte público
- Nuevos reclutamientos para mayor seguridad : los equipos actuales han visto crecer sus filas con 16 brigadas de perros detectores asignadas a la gestión de equipaje abandonado, sumadas a las 50 existentes, y 200 agentes de policía de la policía nacional además de las más de 4.000 personas que contribuyen a la seguridad de los pasajeros en la red
Accesibilidad, una Île-de-France móvil para todos
En cuanto a accesibilidad, la aceleración es real. El número de estaciones, trenes y trenes RER accesibles se ha multiplicado por cinco (casi 300 estaciones se han puesto a disposición). En cuanto a la red de superficie: el 100% de los autobuses y tranvías son ahora accesibles.
El proyecto "Metro para Todos"
Por ambicioso que sea lo evidente, el proyecto "Un metro para todos" desea, en un plazo de 20 años, hacer que el transporte parisino sea 100% accesible para personas con discapacidad y movilidad reducida. Una transformación consecuente y una política ambiciosa, que requiere el apoyo de la región de Île-de-France (que ha dado su aprobación), pero también del Estado y la Ciudad de París, para llevar a cabo uno de los mayores proyectos de transporte de las próximas décadas.