París 2024: encuentro con el equipo de atletas Île-de-France Mobilités
Son cinco. Tres mujeres, dos hombres, todos de la región de Île-de-France, todos usuarios del transporte público.
Sébastien Vigier, Nantenin Keïta, Laurent Cadot, Anne-Cécile Ciofani y Axelle Étienne practican deportes relacionados con la movilidad y el espíritu colectivo al más alto nivel: ciclismo en pista, BMX, paraatletismo, para-remo y rugby 7.
Deportistas olímpicos o paralímpicos, comparten el espíritu de compartir, superarse a uno mismo y una pasión por el deporte arraigada en la región de Île-de-France.
¿Por qué un equipo de atletas de Île-de-France Mobilités para París 2024?
Para Île-de-France Mobilités, contar con "su" equipo significa apoyar a los deportistas durante toda su preparación, apoyar al movimiento deportivo y movilizar a las 100.000 personas que mantienen el transporte en funcionamiento en Île-de-France.
También es una forma de conectar con los valores deportivos de estos atletas, su sentido del trabajo en equipo, su capacidad para movilizarse en torno a un proyecto. Por último, este equipo de Île-de-France Mobilités encarna los valores que todos los agentes de transporte público aplican día tras día en su profesión.
Conoce a los atletas del equipo Île-de-France Mobilités
Sébastien Vigier, 26 años
3 preguntas para Sébastien Vigier
¿Qué deporte practicas?
Ciclismo en pista y sprint.
¿Cuál es tu historial?
Soy tres veces campeón de Francia y dos veces campeón europeo de velocidad, y medallista de bronce por equipos en velocidad en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Eres de la región de Île-de-France, ¿dónde te formas en Île-de-France?
Formo parte de US Créteil en el Val-de-Marne (94). Y estoy en ingeniería eléctrica e informática industrial de la DUT, además de mi carrera deportiva.
Nantenin Keïta, 39 años
3 preguntas para Nantenin Keïta
¿Qué deporte practicas?
Para atletismo.
¿Cuál es tu historial?
Soy medallista de bronce en los Juegos de Londres 2012 y campeona paralímpica en los 400 m en los Juegos de Río 2016. Además de mi carrera deportiva, soy embajador de personas con albinismo y trabajo en los equipos de recursos humanos de Malakoff Médéric con el objetivo de promover la integración de personas con discapacidad y su desarrollo profesional.
Eres de laregión de Île-de-France, ¿dónde te formas en Île-de-France?
Me entreno en el Avia Club, a orillas del Issy-les-Moulineaux, en los Hauts-de-Seine (92).
Laurent Cadot, 40 años
3 preguntas para Laurent Cadot
¿Qué deporte practicas?
Remar.
¿Cuál es tu historial?
Participé dos veces en los Juegos Olímpicos en forma de persona antes de competir en la competición para tras una infección nosocomial. En 2022, fui elegido Subcampeón de Europa en para-remo y Campeón del Mundo en 2X PR3.
Eres de la región de Île-de-France, ¿dónde te formas en Île-de-France?
Me formo en el club náutico Boulogne Billancourt en los Hauts-de-Seine (92).
Anne-Cécile Ciofani, 30 años
3 preguntas para Anne-Cécile Ciofani
¿Qué deporte practicas?
Rugby 7s.
¿Cuál es tu historial?
Gané la medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020, así como el billete de mejor jugador de la competición. En 2021, también fui votada como la Mejor Jugadora Femenina de Rugby 7s en World Rugby.
Eres de la región de Île-de-France, ¿dónde te formas en Île-de-France?
Juego para el Stade Français, en París.
Axelle Étienne, 25 años
3 preguntas para Axelle Étienne
¿Qué deporte practicas?
Le BMX - Carrera.
¿Cuál es tu historial?
Soy tricampeón de Francia, gané la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 2019 y quedé séptimo en los Juegos de Tokio en 2020.
Eres de la región de Île-de-France, ¿dónde te formas en Île-de-France?
Entreno en los Yvelines (78) en el Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines.