París 2024: encuentro con el equipo de atletas Île-de-France Mobilités

Son cinco. Tres mujeres, dos hombres, todos de la región de Île-de-France, todos usuarios del transporte público.

Sébastien Vigier, Nantenin Keïta, Laurent Cadot, Anne-Cécile Ciofani y Axelle Étienne practican deportes relacionados con la movilidad y el espíritu colectivo al más alto nivel: ciclismo en pista, BMX, paraatletismo, para-remo y rugby 7.

Deportistas olímpicos o paralímpicos, comparten el espíritu de compartir, superarse a uno mismo y una pasión por el deporte arraigada en la región de Île-de-France.