Metro: las futuras líneas 16 y 17 serán operadas por Keolis

El 30 de mayo de 2023, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités acaba de adjudicar por primera vez un contrato de servicio público para la operación de una línea de metro.

Y es la empresa Keolis, que ya opera varios cientos de líneas de autobús en los suburbios exteriores y los tranvías T9 y T13 (con Transkeo) en nombre de Île-de-France Mobilités, la que acaba de ser designada para operar las futuras líneas de metro 16 y 17 y la estación Saint-Denis Pleyel.

El contrato, valorado en aproximadamente 300 millones de euros, comenzará en julio de 2023 por un periodo máximo de siete a diez años. Se refiere a: