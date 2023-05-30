Metro: las futuras líneas 16 y 17 serán operadas por Keolis
El 30 de mayo de 2023, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités acaba de adjudicar por primera vez un contrato de servicio público para la operación de una línea de metro.
Y es la empresa Keolis, que ya opera varios cientos de líneas de autobús en los suburbios exteriores y los tranvías T9 y T13 (con Transkeo) en nombre de Île-de-France Mobilités, la que acaba de ser designada para operar las futuras líneas de metro 16 y 17 y la estación Saint-Denis Pleyel.
El contrato, valorado en aproximadamente 300 millones de euros, comenzará en julio de 2023 por un periodo máximo de siete a diez años. Se refiere a:
- La operación de la futura línea de metro 16 , que conectará la estación Saint-Denis Pleyel con Noisy-Champs (puesta en servicio prevista para finales de 2026)
- La operación de parte del futuro metro 17 entre las estaciones Saint-Denis Pleyel y Parc des Expositions en Villepinte (puesta en marcha prevista para finales de 2028)
- La operación de la estación Saint-Denis Pleyel, un verdadero centro neurálgico del área norte del Gran París en el cruce de las líneas 14, 15, 16, 17 y RER D, cuyo inicio está previsto en junio de 2024 para la puesta en marcha de la extensión norte de la línea 14 del metro.
¿Cuáles serán las misiones de Keolis en las líneas 16 y 17 y en la estación Saint-Denis Pleyel?
Como parte del contrato firmado con Île-de-France Mobilités, Keolis se convierte en el operador de las líneas 16 y 17 y de la estación Saint-Denis Pleyel.
Un estatus que le otorga la responsabilidad de:
- Parte de la puesta en marcha de la estación y de los tramos de las líneas 16 y 17,
- La operación (tráfico en las líneas, seguridad, información para pasajeros),
- Mantenimiento de la estación, las vías y el material rodante en caso de avería.
Metro 16 y 17: facilitando el viaje entre los diferentes territorios de los Grandes Suburbios
Como parte de un proyecto para nuevos metros que conectarán los principales lugares de vida y actividad en los suburbios sin pasar por París, las futuras líneas 16 y 17 estarán totalmente automatizadas, accesibles y conectadas con el resto de la red existente.
Metro 16: una nueva línea para servir Seine-Saint-Denis
Con 775.000 habitantes y una posición en la encrucijada entre varios territorios estratégicos en los suburbios exteriores, Seine-Saint-Denis está actualmente mal servida por el transporte público.
La línea 16, que finalmente conectará la estación Saint-Denis Pleyel (93) con Noisy-Champs (77/93), abrirá el territorio y ahorrará tiempo de viaje para los residentes de Île-de-France :
- Chelles <> La Courneuve, en solo 20 minutos en vez de 1 hora,
- Clichy-sous-Bois <> Universidad de Créteil en 29 minutos en lugar de 1 hora y 20 minutos,
- Saint-Denis Pleyel <> Noisy-Champs solo tardará 30 minutos de viaje.
Metro 17: acceso directo a lugares de vida y cultura
Una línea directa entre Saint-Denis Pleyel y Mesnil Amelot en la línea 77 (en solo 25 minutos), la línea 17 pasará por el aeropuerto Charles de Gaulle y compartirá un tramo de su línea con el metro 16 conectando las estaciones de Saint-Denis Pleyel, La Courneuve Six-Routes y Le Bourget RER.
Su propósito:
- Vinculando la Plaine Saint Denis con los territorios de Le Bourget, Gonnesse y Grand Roissy
- Y fortalecer los centros económicos de la región de Île-de-France como el Parc des Expositions o el Aeropuerto de Le Bourget.