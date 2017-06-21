La evolución de las tarifas presentadas al Consejo STIF de junio de 2017

¿Para qué se usarían esos 2,20 €?

Con un aumento medio del 2,5%, este incremento también permitiría alcanzar en 2018 el objetivo de lanzar el 100% de los pedidos para renovar o renovar más de 700 trenes para 2021. Material rodante nuevo o renovado, más respetuoso con el medio ambiente, equipado con protección 100% por vídeo.



Además de estos pedidos, el presupuesto alcanzado permitiría continuar mejorando la red de autobuses. Desde 2016, se han invertido 120 millones de euros cada año para mejorar y crear líneas de autobús y renovar equipos para ofrecer a los usuarios vehículos más limpios y respetuosos con el medio ambiente, pero también más frecuentes y mejor equipados. La gama de servicios ofrecidos a los pasajeros también se reforzará en cuanto a billetes, información, seguridad y servicios en las estaciones (150 plazas conectadas en las estaciones, 10.000 plazas Park & Ride, accesibilidad a las estaciones, etc.) Solo en 2017, se dedicaron 700 nuevos agentes a la seguridad en las estaciones y 200 a los autobuses en los suburbios exteriores.



Estas acciones forman parte de la revolución del transporte que buscaba Valérie Pécresse, presidenta del STIF y de la región de Île-de-France.