La evolución de las tarifas presentadas al Consejo STIF de junio de 2017
Se propondrá un aumento moderado del 2,5% en todos los billetes de transporte, inferior al aumento medio del mandato anterior, que fue del 2,85% entre 2010 y 2015. Los debates presupuestarios han mostrado la necesidad de un aumento recurrente en las necesidades de financiación de alrededor del 3% anual.
Este aumento en 2017 será más moderado que el pronóstico del 3% porque incluye una preocupación social:
- Congela el precio de un solo billete de metro (el principal que usan los que tienen los ingresos más bajos) y solo 40 céntimos en el folleto (de 14,5 a 14,9 €)
- Congela el precio de los billetes de larga distancia de Origin Destination por encima de 7 € (como en París-Melun, París-Rambouillet o Bondy-Roissy CDG)
Además, a petición de asociaciones de usuarios, se propondrá crear un pase de un día Navigo para viajes ocasionales de barrio a barrio a barrio el 1 de enero de 2018 (2 zonas por 7,50 € y 3 zonas por 10 €).
El pase mensual Navigo experimentaría un aumento moderado de 2,2 € (de 73 € a 75,2 €), siendo esta tarifa el mejor precio para la mejor oferta del mundo. En comparación de billetes, un pase mensual all-zone cuesta 379 € en Londres (94 € solo para usar autobuses y tranvías), 100,5 € en Berlín y 89,5 € en Madrid
¿Para qué se usarían esos 2,20 €?
Con un aumento medio del 2,5%, este incremento también permitiría alcanzar en 2018 el objetivo de lanzar el 100% de los pedidos para renovar o renovar más de 700 trenes para 2021. Material rodante nuevo o renovado, más respetuoso con el medio ambiente, equipado con protección 100% por vídeo.
Además de estos pedidos, el presupuesto alcanzado permitiría continuar mejorando la red de autobuses. Desde 2016, se han invertido 120 millones de euros cada año para mejorar y crear líneas de autobús y renovar equipos para ofrecer a los usuarios vehículos más limpios y respetuosos con el medio ambiente, pero también más frecuentes y mejor equipados. La gama de servicios ofrecidos a los pasajeros también se reforzará en cuanto a billetes, información, seguridad y servicios en las estaciones (150 plazas conectadas en las estaciones, 10.000 plazas Park & Ride, accesibilidad a las estaciones, etc.) Solo en 2017, se dedicaron 700 nuevos agentes a la seguridad en las estaciones y 200 a los autobuses en los suburbios exteriores.
Estas acciones forman parte de la revolución del transporte que buscaba Valérie Pécresse, presidenta del STIF y de la región de Île-de-France.