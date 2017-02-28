El tren número 200 del Francilien llega a la red de Île-de-France

....Más puntualidad

La llegada del ciclista de Île-de-France en una línea se traduce rápidamente en un salto en el rendimiento. De hecho, el piloto de Île-de-France tiene mejor aceleración, frenado y rendimiento de fiabilidad. Dispone de equipos anti-atascos que son especialmente útiles en otoño para adaptarse a las consecuencias de las "hojas muertas". La elevación de los andenes, combinada con el aumento del ancho de las puertas de los residentes de Île-de-France, facilita la entrada y baja de los clientes, eliminando así posibles retrasos en la estación.

… Más comodidad

El Francilien ofrece un auténtico confort de viaje: asientos anchos, calefacción por suelo radiante y aire acondicionado eficiente en verano, iluminación zen, grandes ventanales que dejan entrar la luz natural. El Francilien ofrece una disposición agradable con amplios pasillos y hasta 944 asientos. Estos llamados trenes "Boa" están diseñados para ser cruzados sin obstáculos de un extremo a otro, para encontrar un asiento de un vistazo o para recibir información útil que permita continuar el viaje. Los trenes de Francilien realizan un conteo automático de pasajeros, que proporciona una visión más detallada de los movimientos de los clientes.

Conforme a las nuevas normas, es más silenciosa tanto en el exterior como en el interior. Punto ecológico: los trenes han sido diseñados para optimizar su consumo energético y están hechos con un 90% de materiales reciclables.

… Más seguridad

La configuración completamente abierta del residente de Île-de-France permite a todos ver lo que ocurre a su alrededor, garantiza que se les vea y genera una fuerte sensación de seguridad. La configuración Boa también simplifica el trabajo de los equipos de policía ferroviaria y mediadores. Los trenes están equipados con cámaras de protección de vídeo a bordo con grabación a bordo.

… Más información a bordo

Equipado con grandes pantallas de información a bordo, emite información en tiempo real. El servicio de trenes se muestra en las distintas pantallas de información. En una situación interrumpida, el centro operativo pronto podrá emitir información a corto plazo directamente en las pantallas. El conductor también puede activar anuncios pregrabados o hablar si es necesario.