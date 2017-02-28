El tren número 200 del Francilien llega a la red de Île-de-France
Para Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF): "Los usuarios de la red Saint-Lazare se han dado cuenta de que los trenes nuevos significan más puntualidad, más fiabilidad, más comodidad y más seguridad. Por esta razón, en enero de 2016 lancé la Revolución en el transporte, acelerando considerablemente la modernización de los trenes en toda la región de Île-de-France. Para 2021, 708 trenes serán nuevos o renovados con una inversión sin precedentes por parte de Île-de-France Mobilités por un importe de 9.500 millones de euros. »
Alain Krakovitch, Director General de SNCF Transilien, se enorgullece de dar la bienvenida a este tren número 200 de Île-de-France en la red Saint-Lazare, porque "contribuye directamente a mejorar la puntualidad de las líneas, una de las primeras expectativas de nuestros clientes. Una flota homogénea y fiable de trenes es garantía de un mantenimiento simplificado y, por tanto, de trenes en circulación y no en el garaje. Hoy en día, 500.000 personas tienen acceso a este tren, que está bien establecido en el paisaje de Île-de-France, y su despliegue continuará hasta 2020. »
La región de Île-de-France está ahora 100% equipada con las líneas H y K. Las líneas P (en el eje París-Este – Meaux), E, L (en el eje Paris Saint-Lazare – Cergy-le-Haut (L3)) y J (en los ejes Paris Saint-Lazare – Ermont / Pontoise (J4)) están parcialmente equipadas con este tipo de trenes. Se esperan otras entregas de residentes de Île-de-France, ya que a finales de 2017 se desplegarán 19 trenes en la línea L. Finalmente, entre 2018 y mediados de 2020, se entregarán 52 trenes adicionales para las líneas L y J.
El residente de Île-de-France cumple sus promesas sobre la regularidad de los trenes. La modernización de la flota ferroviaria de Île-de-France con la llegada del Francilien ha incrementado en general el nivel de satisfacción de los usuarios con la calidad del servicio.
Además, el despliegue del Francilien ha permitido aumentar significativamente la regularidad de las líneas H, J (J4) y K. La línea H ganó 3 puntos en puntualidad entre 2012 y 2016, cuando se desplegaron los nuevos trenes en la línea. La línea J (J4 – ramal París Ermont-Eaubonne) también ha mejorado su puntualidad con una ganancia de 6 puntos entre 2014 y 2016. Los resultados también son notables en la línea K desde el inicio del despliegue de los trenes en septiembre de 2016, con un aumento de 7 puntos en la puntualidad.
....Más puntualidad
La llegada del ciclista de Île-de-France en una línea se traduce rápidamente en un salto en el rendimiento. De hecho, el piloto de Île-de-France tiene mejor aceleración, frenado y rendimiento de fiabilidad. Dispone de equipos anti-atascos que son especialmente útiles en otoño para adaptarse a las consecuencias de las "hojas muertas". La elevación de los andenes, combinada con el aumento del ancho de las puertas de los residentes de Île-de-France, facilita la entrada y baja de los clientes, eliminando así posibles retrasos en la estación.
… Más comodidad
El Francilien ofrece un auténtico confort de viaje: asientos anchos, calefacción por suelo radiante y aire acondicionado eficiente en verano, iluminación zen, grandes ventanales que dejan entrar la luz natural. El Francilien ofrece una disposición agradable con amplios pasillos y hasta 944 asientos. Estos llamados trenes "Boa" están diseñados para ser cruzados sin obstáculos de un extremo a otro, para encontrar un asiento de un vistazo o para recibir información útil que permita continuar el viaje. Los trenes de Francilien realizan un conteo automático de pasajeros, que proporciona una visión más detallada de los movimientos de los clientes.
Conforme a las nuevas normas, es más silenciosa tanto en el exterior como en el interior. Punto ecológico: los trenes han sido diseñados para optimizar su consumo energético y están hechos con un 90% de materiales reciclables.
… Más seguridad
La configuración completamente abierta del residente de Île-de-France permite a todos ver lo que ocurre a su alrededor, garantiza que se les vea y genera una fuerte sensación de seguridad. La configuración Boa también simplifica el trabajo de los equipos de policía ferroviaria y mediadores. Los trenes están equipados con cámaras de protección de vídeo a bordo con grabación a bordo.
… Más información a bordo
Equipado con grandes pantallas de información a bordo, emite información en tiempo real. El servicio de trenes se muestra en las distintas pantallas de información. En una situación interrumpida, el centro operativo pronto podrá emitir información a corto plazo directamente en las pantallas. El conductor también puede activar anuncios pregrabados o hablar si es necesario.