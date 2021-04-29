¡Ha llegado el tren número 300 del Francilien!

Con la llegada de este tren número 300, los trenes de Île-de-France representan ahora una cuarta parte de la flota ferroviaria de la región. Más allá de la comodidad interior de este equipo, la ventaja de un número idéntico de equipos es una operación y mantenimiento más fáciles y una mayor fiabilidad.

Entonces, ¿estás listo para subir al tren número 300 de Francian con nosotros?