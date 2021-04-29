¡Ha llegado el tren número 300 del Francilien!
Si viajas por las líneas E, J, L, H, K y P, conoces la región de Île-de-France. Es este tren el que te transporta, con sus formas redondas, sus colores alegres y su cómoda disposición con circulación fluida. Desde diciembre de 2009, la Z50000, como se le llama técnicamente, ha ido sustituyendo gradualmente a los antiguos "grises pequeños" hasta convertirse en parte de nuestro panorama ferroviario diario.
La región de Île-de-France significa más puntualidad, más seguridad y mayor comodidad.
De hecho, el piloto de Île-de-France tiene mejor aceleración, frenado y rendimiento de fiabilidad. Equipado con grandes pantallas, ofrece información crucial en tiempo real en situaciones de interrupción.
Con sus amplias puertas, calefacción por suelo radiante, 944 asientos, grandes ventanales, luces zen y pasillos amplios, este tren "boa" puede cruzarse sin obstáculos de un extremo a otro. Una configuración abierta que acentúa una sensación de seguridad reforzada por la presencia de protección de vídeo a bordo.
Con la llegada de este tren número 300, los trenes de Île-de-France representan ahora una cuarta parte de la flota ferroviaria de la región. Más allá de la comodidad interior de este equipo, la ventaja de un número idéntico de equipos es una operación y mantenimiento más fáciles y una mayor fiabilidad.
Entonces, ¿estás listo para subir al tren número 300 de Francian con nosotros?