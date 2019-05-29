Navigo y el programa de modernización de la venta de billetes

El Programa de Modernización de la Venta de Billetes en Île-de-France comenzó en 2015, impulsado por Île-de-France Mobilités, y se lleva a cabo con la participación de transportistas y Comutitres. Este programa consiste en diseñar nuevas ofertas de servicios de venta de billetes y nuevos principios tarifarios, más flexibles y mejor adaptados a las nuevas tendencias de consumo de los usuarios (compras online, uso de smartphones, etc.) y en relación con la renovación del equipo de venta de billetes en estaciones y estaciones de la región de Île-de-France (nuevas puertas y validadores, etc.).

En 2019, este programa tomó forma con la creación del servicio Navigo Easy y Navigo Liberté+. Estas dos nuevas características han sido diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los llamados pasajeros "ocasionales" y para sustituir gradualmente los billetes de metro.