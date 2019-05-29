Navigo y el programa de modernización de la venta de billetes
El Programa de Modernización de la Venta de Billetes en Île-de-France comenzó en 2015, impulsado por Île-de-France Mobilités, y se lleva a cabo con la participación de transportistas y Comutitres. Este programa consiste en diseñar nuevas ofertas de servicios de venta de billetes y nuevos principios tarifarios, más flexibles y mejor adaptados a las nuevas tendencias de consumo de los usuarios (compras online, uso de smartphones, etc.) y en relación con la renovación del equipo de venta de billetes en estaciones y estaciones de la región de Île-de-France (nuevas puertas y validadores, etc.).
En 2019, este programa tomó forma con la creación del servicio Navigo Easy y Navigo Liberté+. Estas dos nuevas características han sido diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los llamados pasajeros "ocasionales" y para sustituir gradualmente los billetes de metro.
2019 también será el año del lanzamiento de la aplicación Île-de-France Mobilités que, además de presentar información tradicional sobre cálculos de rutas y condiciones de tráfico en tiempo real, te permitirá comprar y validar tus billetes de transporte directamente en tu teléfono, mediante tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano) o recargar tu pase Navigo.
Estas innovaciones reflejan el deseo de Île-de-France Mobilités de facilitar el transporte público y la movilidad para todos los residentes de Île-de-France.
Navigo Liberté + : tarifa plana para viajar fácilmente*:
- No más esperar en la taquilla y en las máquinas expendedoras para comprar o recargar entradas
- Solo los viajes realmente realizados se facturan y se debitan al mes siguiente
- Las conexiones entre autobús y metro son gratuitas
* Alcance en el lanzamiento: París (metro, autobús, RER, tranvía) y autobuses del aeropuerto
Navigo Easy: un pase sin contacto para cargar todos tus billetes:
- Tus libros de billetes, billetes de aeropuerto, etc. en el mismo medio
- Un pase recargable accesible para todos, sin condiciones ni compromiso
- No más problemas con la desmagnetización de los tickets