Estación Rosa Parks en números

Todos los trenes de la línea E paran en Rosa Parks. Eso supone más de 400 trenes al día, entre semana, y 350 los fines de semana. Se han calculado amplitud, frecuencia y frecuencia para ofrecer a los pasajeros un servicio eficiente que cumpla con las expectativas

de todos los residentes de Île-de-France. Desde las 5:22 a.m., cuando llega el primer tren, hasta la 1:05 a.m., cuando pasa el último tren, la estación recibirá varios trenes adaptados a las necesidades: 10 trenes por hora fuera de hora punta y 16 en hora punta. Esto es suficiente para hacer frente a la llegada de unos 13.000 pasajeros en horas punta.