Estación Rosa Parks en números
Más de 400 trenes diarios
Tren en la estación Rosa Parks
Todos los trenes de la línea E paran en Rosa Parks. Eso supone más de 400 trenes al día, entre semana, y 350 los fines de semana. Se han calculado amplitud, frecuencia y frecuencia para ofrecer a los pasajeros un servicio eficiente que cumpla con las expectativas
de todos los residentes de Île-de-France. Desde las 5:22 a.m., cuando llega el primer tren, hasta la 1:05 a.m., cuando pasa el último tren, la estación recibirá varios trenes adaptados a las necesidades: 10 trenes por hora fuera de hora punta y 16 en hora punta. Esto es suficiente para hacer frente a la llegada de unos 13.000 pasajeros en horas punta.
Menor tiempo de transporte
7 minutos para llegar a la estación Haussmann Saint-Lazare, en lugar de media hora antes. Los habitantes y empleados de los distritos de Pont de Flandre, Michelet y Rosa Parks/Macdonald se sentirán inmediatamente mejor conectados con el centro de París y, a través de conexiones con toda Île-de-France.
Mejores conexiones
Con motivo de la apertura de Rosa Parks, circulan trenes adicionales por toda la ruta de la línea E del RER:
- una nueva salida desde Tournan, cada día a las 8:38 de la mañana, para llegar a Haussmann Saint-Lazare a las 9:32;
- en sentido contrario, se creó un nuevo tren desde Haussmann Saint-Lazare, a las 19:28, con una llegada a las 20:20 a Tournan;
- en la línea Haussmann Saint-Lazare / Chelles Gournay, la otra rama del RER E: 3 trenes adicionales saldrán de París cada tarde, a las 17:32, 19:02 y 19:32 para llegar a Chelles Gournay 32 minutos después.
Tardes y fines de semana
Los fines de semana, para mejorar el confort de los pasajeros en el eje Haussmann Saint-Lazare / Chelles Gournay, los trenes los sábados (de 12:00 a 21:00) y los los de domingo de 17:30 a 19:30 serán dobles. Además, la hora punta de la tarde se extiende un cuarto de hora.
Una zona de Véligo
Un espacio con 64 plazas para guardar tu bicicleta cerca de la estación frente a la línea de tranvía T3.
